İsrail'in sivilleri hedef alan saldırısına birçok ülke ve kuruluştan tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin, "Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ateşkes tesis edilene kadar daha kaç hayat kaybedilecek? Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, güvenliği sağlamanın, hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için temel gereklilik olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, WCK'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının korunması çağrısını yineledi.

UNICEF: Büyük bir kayıp Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesini "çok büyük bir kayıp" olarak değerlendirdi. "Bu çok büyük bir kayıp." ifadesini kullanan Elder, geçen hafta Gazze'deki WCK ekibini ziyaret ettiklerini bildirdi. WCK çalışanlarının sürekli devam eden ve hayat kurtaran çalışmalarının, bu "acımasız" savaşta pek çok kişi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Elder, bu kişilerin ölümlerinin "anlamsız bir trajedi" olduğunu vurguladı. Elder, bu olayın, Gazze'deki sivillerin ve yardım çalışanlarının her gün karşı karşıya kaldığı günlük tehditlerin bir başka "acımasız hatırlatıcısı" olduğunu da kaydetti.

Birleşik Krallık'tan soruşturma çağrısı Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e, Gazze'de ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin derhal soruşturma başlatması çağrısında bulunduklarını belirtti. Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğünün bildirildiğini, bunu doğrulamak için acilen çalıştıklarını ve ailelerine tam destek sağlayacaklarını ifade etti. Bakan Cameron, "Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı yardım çalışanlarının ölümüne neden olan hava saldırısı haberi son derece üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu. Bu insanların, hayat kurtaran yardımları, umutsuzca ihtiyacı bulunanlara ulaştırmak için çalışan kişiler olduğunu vurgulayan Cameron, insani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yapabilmesinin esas olduğunu kaydetti. Bakan Cameron, "İsrail'e derhal soruşturma başlatması ve yaşananlara ilişkin tam ve şeffaf açıklama yapması çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.