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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail uluslararası yardım kuruluşuna ait araca saldırı düzenledi: Batı uyruklu 4 çalışan öldü

        İsrail uluslararası yardım kuruluşuna ait araca saldırı düzenledi: Batı uyruklu 4 çalışan öldü

        İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 01:51 Güncelleme: 02.04.2024 - 02:53
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        İsrail yardım kuruluşuna ait araca saldırdı
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        İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

        AA'nın haberine göre; saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

        Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

        WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada da, "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yürütüyor." denildi.

        Sosyal medyada, Avustralyalı kadın yardım çalışanının Gazze'deki Deir el-Belah'ta mutfakta sivillere dağıtmak için pişirilen yemekleri gösterdiği görüntüler paylaşıldı.

        Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #Son dakika haberler
        #gazze
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