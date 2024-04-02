İsrail uluslararası yardım kuruluşuna ait araca saldırı düzenledi: Batı uyruklu 4 çalışan öldü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

AA'nın haberine göre; saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'deki insani yemek yardımı çalışmalarına katılan çalışanlarının İsrail ordusunun saldırısında öldürüldüğü haberlerini aldıklarını belirtilerek, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı." ifadesi kullanıldı.