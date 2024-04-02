Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kanguruların kesesi nasıl oluştu?

Kanguru yaşlı kedi için üzülmüş, "Ben senin arkadaşın olurum" demiş . "Seni su içmek için dereye kadar götürür ardından sana yiyecek bulurum." diye eklemiş.

Anne kanguru yavrusuna elini bırakmamasını, yanından uzaklamamasını söylemiş. Ne var ki meraklı yavru annesine verdiği sözü unutmuş. Gelin masalın devamını birlikte dinleyelim.