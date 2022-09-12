Afyon Savaşları Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları

İngilizlerin bir ticari ürün olan afyonu, yasadışı yollarla Çin’e sokması ve Çin hükümetinin de bu ürünlere el koyması sonucu yaşanan savaş İngiltere ile Çin arasında yaşanmıştır. İngilizlerin üstünlüğüyle sonuçlanan Afyon Savaşları tarihi ise 1839’dur. 3 yıl süren savaş 1842 yılında imzalanan Nanking Antlaşması ile sona ermiştir.

Çin tarafından yabancılara verilen kapitülasyonlarla sonuçlanan ve Çin’i sömürge hareketleri karşısında savunmasız bırakan Afyon Savaşları ismi nereden gelmiştir? İşte, tüm detaylar…

Afyon Savaşları Tarihi

İngilizlerin yapmış oldukları ticaret için çok önemli bir ürün olan afyon; İngiltere tarafından Hindistan’da üretilmekteydi ve bu ürün yasa dışı yollardan Çin’e de satılmaktaydı. Bu ticaretin yasa dışı olmasının sebebi ise Çin hükümetinin önce 1739 yılında afyon kullanımını, 1830’da ise afyon ithalatını yasaklamasından kaynaklanmaktaydı.

İngiltere ve Çinli tüccarlarda tarafından el altından Çin’e sokulan afyonun ticari değeri; 1832 yılında yaklaşık 15 milyon doları bulmaktaydı. 1839 yılına gelindiğinde bu durumun önüne geçmek isteyen Çin hükümeti kararlı adımlar atarak limanlardaki İngiliz afyonlarına el koyarak yaktı. Bu durumu ticaret özgürlüğünün ihlali sayan İngiltere ise Çin’e savaş ilan etti. 1839 ile 1842 yılları arasında iki ülke arasında gerçekleşen savaş, tarihi kaynaklarda 1. Afyon Savaşı olarak yerini almıştır.

Yaklaşık olarak 1,5 sene süren savaşın sonunda İngilizler; Shanghai ve Nanking’e girmişler ve iki ülke arasında 1842 yılında Nanking Antlaşması imzalanmıştır.

Afyon Savaşları Sonuçları

1842 Nanking Antlaşması ile sonuçlanan Afyon Savaşları sonuçları şu şekildedir:

Çin hükümeti yabancı tacirlere kolaylık sağlayan kapitülasyonları kabul etmiştir.

Yabancılar iç ticarette etkin rol almış ve aynı zamanda misyonerlik faaliyetlerine Çin tarafından izin verilmiştir.

İngiltere’ye tanınan haklar diğer batılı devletlere de tanınmıştır.

Hong Kong, İngiltere tarafından bir deniz üssü olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Çin sömürüye açık bir hale gelmiş ve Çin’in bağımsızlığı büyük bir darbe almıştır.

Savaş sonrası verilen imtiyazlar 1851 yılında gerçekleşecek olan Taiping Ayaklanması’na sebep olmuştur.

2. Afyon Savaşı

1586 ile 1860 yılları arasında gerçekleşen 2. Afyon Savaşı; Çin ile İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşmiştir. 1. Afyon Savaşı sonrası elde ettiği kazanımları arttırmak isteyen İngiltere, bir gemideki İngiliz bayrağının indirilmesini bahane göstererek bu savaşı başlatmıştır. Fransız bir misyonerin de öldürülmesiyle de Fransa Çin’e karşı bu savaşa ortak olmuştur.

1860 yılında sona eren savaşın neticesinde Pekin Antlaşması imzalanmış ve Çin hükümeti; batılılar için yeni limanlar ve ticaret kentleri açılmasını kabul etmiştir. Ayrıca bu savaş sonunda, yabancıların Pekin’e yerleşmelerine de izin verilmiş ve Çin’e yapılan afyon ticareti yasal bir statü kazanmıştır.