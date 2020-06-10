Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor 300 Kişinin yaşadığı Darıcılar Köyü’nde gül hasadı başladı Köy Muhtarı Mevlüt Kan: “Avrupa’da 1 litre gül yağı 10 bin Euro olduğu biliyoruz” “Turizm noktasında atağa kalktık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor 300 Kişinin yaşadığı Darıcılar Köyü’nde gül hasadı başladı Köy Muhtarı Mevlüt Kan: “Avrupa’da 1 litre gül yağı 10 bin Euro olduğu biliyoruz” “Turizm noktasında atağa kalktık”

İHA

Gül üretimiyle ünlü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar Köyü'nde hasat dönemi başladı. Köy Muhtarı Mevlüt Kan, Avrupa'da 1 litre gül yağı 10 bin Euro olduğu bildiklerini ifade ederek: "Turizm noktasında da bir atağa kalktık. Köyümüzü güllerle tanıtıyoruz" dedi.

Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor 300 Kişinin yaşadığı Darıcılar Köyü’nde gül hasadı başladı Köy Muhtarı Mevlüt Kan: “Avrupa’da 1 litre gül yağı 10 bin Euro olduğu biliyoruz” “Turizm noktasında atağa kalktık”

Gül üretimiyle ünlü Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar Köyü’nde hasat dönemi başladı. Köy Muhtarı Mevlüt Kan, Avrupa’da 1 litre gül yağı 10 bin Euro olduğu bildiklerini ifade ederek: “Turizm noktasında da bir atağa kalktık. Köyümüzü güllerle tanıtıyoruz” dedi.
1983 yılında 2 dönümlük arazide gül fidanı diken Düzen ailesi, köyde gül yetiştiriciliğinin öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Gül üretimiyle ünlü 300 nüfuslu köyde gül tarlalarına giden vatandaşlar, ürettikleri gülleri toplamaya başladı. Yaklaşık 50 gün boyunca devam edecek gül hasadında vatandaşlar sabah 5’de gül hasadına başlıyor. Çalışmalar öğlen saatlerine kadar devam ediyor.
Afyonkarahisar’daki alternatif turizmi tanıtım çalışmaları sürüyor. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, ildeki alternatif turizmin gelişmesine yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında gül hasadının devam ettiği tarlaları görüntüleyerek bölgenin fotoğraf arşivi oluşturdu. Bu şekilde de Afyonkarahisar’ın ve ilçelerinin sahip olduğu değerleriyle tanıtılması hedefleniyor.
1983 yılında ilk gülü düzen ailesi dikti
İlk gül fidanını emekli öğretmen Hüsem Düzen ve eşi Ayşe Düzen 1983 yılında dikti. O günlerde 2 dönüm alanda dikilen gül fidanları şimdilerde bin hektarlık alanı kapladı. O günleri anlatan Hüsem Düzen, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Köyümüz orman köyüdür. Eskiden hayvancılık vardı. Şimdi güle başladık. Biz burada 15 dönüm arazide gül üretiyoruz. Bu araziden 6 ton gül üretebiliyoruz. Tabi hava şartları elverişli olursa her hangi bir don vurmazsa 10 tona yakın bir üretimimiz olabilir.”

Gülün kokusuna kuş cıvıltıları eşlik ediyor
Ayşe Düzen ise, gül bahçesinde kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek, şunları ifade etti:
“Biz 35 yıldır bununla uğraşıyoruz. O gün herkesin merkebi, yani eşeği vardı. Fakat bu gül üretimiyle birlikte bugün herkesin arabası, traktörü, her türlü tarım makinasına sahip oldular. Buraya geldiğimizde kendimizi çok iyi hissediyoruz. Severek yapıyoruz. Bu gülün kokusu ve etraftaki kuş cıvıltıları bize çok iyi geliyor”

Gül yağının litresi 10 bin Euro
Köy Muhtarı Mevlüt Kan, köyde herkesin gül ürettiğini ve 300 nüfusun tamamının hasat döneminde çalıştığını ifade etti. Muhtar Kan, gülün ihraç edilen bir ürün olduğunu ifade ederek, Avrupa’da gül yağının 10 bin Euro olduğunu kaydetti. Kan şöyle konuştu:
“Bizim köyümüzün geçim kaynağı gül ve lavanta ağırlıklı. 1000 dekar alanda gül üretiyoruz. Mayıs ayının 5’inde hasadımız başlıyor. 50 gün civarında hasat sürüyor. Köyümüz 50 hane. 300 nüfusumuz var. Tamamımız hasat döneminde çalışıyoruz. Hatta köy dışında işçiler geliyor. Gül toplandıktan sonra Isparta’ya sevkini yapıyoruz. Orada suyu çıkarılıyor, yağı çıkarılıyor, reçelleri yapılıyor. Kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Bu yüzden doğrudan ihraç edilen bir ürün. Bize söylendiği kadarıyla Avrupa’da bir litre gül yağı 10 bin Euro olduğu biliniyor.”

Alternatif turizm gelişiyor
Muhtar Kan, gül bahçeleri nedeniyle gül turizminin günden güne geliştiğini söyleyerek, “Turizm noktasında bir atağa kalktık. Köyümüzü güllerle tanıtıyoruz. Bu görünen kısım. Daha görünmeyen çok bölgemiz var. Şu anda çok olumlu netice alıyoruz. Vatandaşlar buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Gelenleri bizde ağırlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Emekli oldu, gül yetiştirmek için köyüne döndü
Uzun yıllar Denizli’de çalışan İbrahim Doğan emekli olduktan sonra gül yetiştirmek için köye döndüğünü ifade ederek, ailecek tarlalarda gül yetiştirdiklerini anlattı. Doğan şunları söyledi, “Denizli’de emekli oldum. Köyüme geri döndüm. 10 dönüm bir arazi alıp gül diktim. Burada gül yetiştiriciliği yapıyoruz. Şu anda çalışmalarımız güzel gidiyor. Şehir hayatı bıkkınlık verdi. Ben gül için döndüm. Tarımla uğramak daha zevkli. Burada doğa, temiz hava her şey mükemmel. 3 yıl oldu geri döneli. Bu sene hasat verimi çok güzel. Tarlalar mükemmel.”

Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti
Fotoğraf tutkunları da gül bahçelerine yoğun ilgi gösteriyor. Afyonkarahisarlı Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek de bu bahçelere giderek, gül bahçelerini görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da Motorize Tim göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Motorize Tim göz açtırmıyor
Gözün kırma kusurlarına dikkat! Uzmanlar uyardı: “40 yaşından sonra gözlüğe daha çok ihtiyaç duyulur”
YEREL HABERLER Gözün kırma kusurlarına dikkat! Uzmanlar uyardı: “40 ...
CHP İlçe Başkanı Korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER CHP İlçe Başkanı Korona virüsten hayatını kaybetti
Şuhut'ta trafo hırsızları kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Şuhut'ta trafo hırsızları kıskıvrak yakalandı
Yurda kaçak yolla giriş yapan yabancı uyruklu 28 vatandaş yakalandı Yabancı uyruklu şahısların sevkini sağlayan 4 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yurda kaçak yolla giriş yapan yabancı uyruklu 28 ...
Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına ...
Öğrenciler Frig vadisindeki eserleri 3 boyutlu olarak tasarlayacak Frig Vadisindeki eserleri robotik kodlama ile yapacaklar
YEREL HABERLER Öğrenciler Frig vadisindeki eserleri 3 boyutlu olarak ...
Down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Down sendromlu genç kıza doğum günü sürprizi
Başkan Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti
PTT’den kiraz gönderimine indirim
YEREL HABERLER PTT’den kiraz gönderimine indirim
Şuhut'ta panelvan tipi araç ile patpat çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Şuhut'ta panelvan tipi araç ile patpat çarpıştı: 1 ...
Virüs vakaların artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
YEREL HABERLER Virüs vakaların artış gösterdiği kasabaya giriş ve ...
Otomobilin çarptığı yavru köpeğe hayırsever vatandaşlar sahip çıktı Biri veterinere götürdü, biri ihtiyaçlarını karşıladı biri de sahiplendi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yavru köpeğe hayırsever ...
Vaka sayısının arttığı ilçede denetimler sıklaştı
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı ilçede denetimler sıklaştı
Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları görsel şölen oluşturdu Zirai dondan haşhaş etkilenmedi, üretici verimli bir hasat dönemi bekliyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da beyaza bürünen haşhaş tarlaları ...
Afyonkarahisar Spor Kompleksi kamp sezonuna hazır Bu yıl da Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımların kamp merkezi Afyonkarahisar olacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Spor Kompleksi kamp sezonuna hazır Bu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X