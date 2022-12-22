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Ağva'ya nasıl gidilir? Ağva yol güzergâhı ve toplu taşıma ile ulaşım yolları

Eşsiz bir konaklama deneyimi yaşamak isteyenler için paha biçilemez güzellikteki doğasıyla Ağva, şehrimizin en popüler tatil beldelerinden biridir. İstanbul'u yakınlığıyla bilinen bölgeyi, şehrin gürültüsünden ve yorucu atmosferinden uzaklaşmak isteyenler mesken tutmuştur. Hafta sonu kaçamakları için en uygun adreslerden biri olan Ağva’ya, ulaşım yönünden oldukça fazla alternatif mevcuttur.

Ağva'ya Nasıl Gidilir? Ağva Yol Güzergâhı ve Toplu Taşıma ile Ulaşım Yolları

Ağva'ya Nasıl Gidilir?

Ülkemiz deyim yerindeyse bir turizm cennetidir. İklimlerin ve doğal güzelliklerin yansımasını her detayında taşıyan Türkiye, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste kapılarını açmaktadır. 3 km uzunluğundaki plajı, kamp alanları ve Akçakese köyü ile Ağva, mutlaka ziyaret edilmesi gerekten tatil beldelerinden biridir.

İstanbul'un Şile ilçesinde Karadeniz kıyısında konumlanan Ağva'da 20. yüzyıla değin Rum nüfusu hâkimdi. Göksu ve Yeşilçay nehirleri arasında yer aldığından dolayı Latince anlamı "Nehirler Arası" anlamını gelen Ağva’nın etrafı ormanlık alanlarla çevrilidir.

Göksu nehrinde düzenlenen tekne gezileri oldukça ünlüdür. Yeşilçay nehri ise İstanbul su sisteminin ana kaynaklarından biri olan “Yeşilçay İçme Suyu Tesisi “olarak bilinir.

Ağva 1991 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur. Ağva’ya ulaşım için öncelikle İstanbul’a gelmeniz gerekmektedir. İstanbul’a ortalama 110 kilometrelik uzaklıkta yer alan Ağva’ya kişisel aracınızla ortalama 2 saatte varış sağlayabilirsiniz.

Toplu taşıma olarak otobüs kullanmak isteyenler ise öncelikle Üsküdar semtine varmalı buradan Ağva istikametine giden otobüslerden herhangi birine binmelisiniz. İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan bölgeye hava yoluyla ulaşım sağlamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanabilirsiniz.

Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde Ağva'ya ulaşım için herhangi bir araç kiralayabilir ya da taksi seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Çünkü havalimanından Ağva'ya direkt ulaşım sağlayan toplu taşıma araçları yoktur.

Dilerseniz belediye otobüsleri ve Havaş ile Üsküdar’a geçerek buradan hareket eden Üsküdar Ağva otobüslerine binebilirsiniz. Ankara üzerinden Ağva'ya gelmek isterseniz E5 kara yolu ya da Tem istikametinden Şile tabelalarını takip ederek bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Ankara Ağva arası 404 kilometredir.

Şile üzerinden Ağva yönüne hareket ettiğinizde Çayırbaşı Köyü'nden ikiye ayrılan yolu göreceksiniz. Her iki yolda sizi Ağva'ya götürecektir. İzmit yönünden gelmek isteyenler Kandıra sapağı üzerinden Ağva'ya ulaşım sağlayabilir. İzmir istikameti üzerinden önce İstanbul'a gelmeniz, İstanbul'dan Ağva'ya geçmeniz gerekmektedir.

Ağva'ya Toplu Taşıma Ulaşım

Kişisel aracınızın olmaması göz korkutmasın, Üsküdar ve Harem üzerinden düzenlenen toplu taşıma seferleriyle bölgeye kolayca ulaşım sağlayabilirseniz. İETT ve Şile Ağva Üsküdar Turizm otobüslerini kullanarak Ağva'ya ulaşabilirsiniz.

Üsküdar Ağva Arası Otobüs İle Kaç Saat?

Üsküdar Şemsipaşa Camisi'nin karşısından kalkan 139 ve 139A hatlı belediye otobüsleriyle Ağva'ya ulaşım sağlayabilirsiniz. Avrupa yakasından ise direkt olarak Ağva'ya otobüs bulunmamaktadır. Üsküdar istikametinden bineceğiniz 139A hatlı otobüs ile ortalama 3, 3.5 saatte bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzergâh eski bir yol üzerinden devam ettiğinden dolayı zaman aralığı da uzamaktadır. Otobüs seferleri 2 saatte bir yapılmaktadır. Üsküdar Ağva arası akbil fiyatları ise son yapılan zamlarla 46,85 TL olarak belirlenmiştir.

Ağva'ya Araçla Nasıl Gidilir?

“Ben konforumdan ödün vermek istemiyorum, kişisel aracımla seyahat etmek istiyorum” diyenler için Ağva’ya ortalama 2 saatte kendi özel arabanızla ulaşım sağlayabilirsiniz. İstanbul’a ortalama 110 kilometrelik bir uzaklıkta yer alan Ağva’ya TEM Otoyolu, E-5 karayolu ya da Beykoz üzerinden gidebilirsiniz. TEM otoyolu ya da E-5 karayolu istikametinden Ağva'ya gitmek isteyenler yol üzerinde yer alan Şile tabelalarını takip etmelidir.

Ağva Vapur Seferleri

Hepimizin merak ettiği sorulardan biri bölgeye vapur ile ulaşımın mümkün olup olmadığıdır. Ne yazık ki Ağva'ya doğrudan vapurla ulaşım seçeneği bulunmamaktadır.

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