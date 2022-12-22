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Haberler Gündem İstanbul Galata Kulesi'ne Nasıl Gidilir? Galata Kulesi Nerede ve Hangi Semtte?
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Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? Galata Kulesi nerede ve hangi semtte?

Yüzyıllar boyunca Savaşlara, bayramlara, hüzne ve neşeye şahit olmuş Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biridir. Galata semtinde yer alan kuleye çeşitli ulaşım seçeneklerini kullanarak varış sağlayabilirsiniz.

Galata Kulesi'ne Nasıl Gidilir? Galata Kulesi Nerede ve Hangi Semtte?

Galata Kulesi'ne Nasıl Gidilir?

Şehrin tarihi dokusunu adeta elinde tutan İstanbul’un sembol değerlerinden olan Galata Kulesi, 507 ile 508 yılları arasında Bizans İmparatoru Justinianos tarafından yaptırıldı. Günümüzde yer alan kuleyi ise 1348 yılında Cenevizliler yaptırmıştır.

Ne yazık ki yapı 1500'li yıllarda meydana gelen depremden ötürü zara görmüş ve Mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarım işleminden geçmiştir. Oldukça fazla restore işlemine tabii olan kuleye, 2. Mahmut döneminde iki kat daha çıkılır ve külah dam formuyla tepesi kapatılır.

Yapı son onarımını 1967 yılında görmüştür. Yığma moloz taş örgü sisteminden inşa edilen yapının dış cephesi taş örgüden meydana gelmektedir.

Kulenin içerisinde 1831 1832 yılları arasında gerçekleşen onarım çalışmalarını konu alan bir de kitabe yer almaktadır. UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil edilen yapı tam 9 katlıdır. Ayrıca kitabede 2. Mahmut’un tuğrası yer almaktadır. Peki, Galata Kulesi’ne nasıl giderim diyenler için işte Galata Kulesi’ne ulaşım alternatifleri…

Anadolu yakasından bölgeye ulaşım sağlamak için

  • Kadıköy üzerinden Karaköy vapuruna binmeli ve Karaköy'de iniş sağlamalısınız. Buradan ortalama 5 dakikalık oldukça kısa bir sürede kuleye ulaşabilirsiniz.
  • Üsküdar üzerinden ulaşım sağlamak için Karaköy vapuruna binerek Karaköy'de inin ve yürüyerek kuleye ulaşın.
  • Ümraniye istikametinden Üsküdar - Çekmeköy metrosunu kullanarak Üsküdar son durakta ininiz. Buradan Karaköy vapuruna binerek Karaköy durağında inin ve yürüyerek kuleye ulaşım sağlayın.
  • Eğer Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla istikametlerinden geliyorsanız Tavşantepe - Kadıköy metrosunu kullanarak Kadıköy durağına ulaşınız. Kadıköy rıhtımdan vapura binerek Karaköy'de ininiz ve buradan yürüyerek kuleye ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakasından bölgeye ulaşım sağlamak için

  • Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler istikametinden gelmek isteyenler Metrobüse binerek Cevizlibağ istasyonunda inmelidir. Buradan Kabataş - Bağcılar tramvayına binerek Kadıköy durağında inmelidir. Buradan yürüyerek Galata Kulesi’ne ulaşım sağlanabilir.
  • Esenler ve Bayrampaşa üzerinden gelenler Yenikapı - Havalimanı metrosunu kullanarak Aksaray metro durağında inmeli ve buradan da Kabataş - Bağcılar tramvayına binerek Karaköy istasyonunu ulaşmalıdır.
  • Bağcılar, Güngören istikametinden gelenler Kabataş - Bağcılar tramvay hattıyla Karaköy istasyonunda inmelidir.
  • Taksim üzerinden direkt giden İETT otobüslerine binerek Taksim durağında indikten sonra, İstiklal Caddesi'nin sonuna doğru gidip aşağı inerek Galata Kulesi'ne ulaşabiliniz.

Galata Kulesi ziyarete açık mı?

Galata Kulesi ziyaret saatleri 08:30 ile 23:00 arasındadır. Hafta içi her gün kule ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Kulenin 9.katı ise gündüzleri kafe akşamları restoran olarak 20.00 ile 00.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Galata Kulesi Giriş Ücreti?

Tarihi sahnelerin bire bir tanığı bu eşsiz yapıya giriş ücreti 175 Türk Lirası'dır. Ayrıca sesli rehberlik servisinin de yer aldığı yapıya 18 yaş altındakiler ebeveynsiz sokulmamaktadır.

Galata Kulesi Nerede?

İstanbul'un Beyoğlu semtinde yer alan Galata Kulesi, şehrin Avrupa yakasında yer almaktadır. Adını bulunduğu Galata semtinden alan kule, Boğazı kucaklayan bir konumda bulunmaktadır.

Galata Kulesi'nde Müze Kart Geçerli Mi?

Galata Kulesi'nde Müze kart geçerlidir. Müze kart sahibi olmak için 60 Türk Lirası ödemeniz yeterlidir. Böylelikle kuleyi müze kartla ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz.

Galata Kulesi Yol Tarifi Nedir?

Taksim meydanından Galata Kulesi'ne ulaşmak için İstiklal Caddesi, Meclisi Mebusan caddesi ya da Sıralıselvi caddesi üzerinden gidebilirsiniz. Anadolu yakasından ulaşım sağlamak isteyenler Kadıköy, Üsküdar rıhtımlarından Karaköy vapuruna binerek kuleye ulaşım sağlayabilir. Eminönü, Vatan, Şirinevler istikametinden gelenler Kabataş - Bağcılar tramvayını kullanarak bölgeye ulaşım sağlayabilir. Kişisel aracınızla ulaşım için; ilk olarak Tarlabaşı istikametinden Taksim’e çıkarken sol tarafta Galata Kulesi tabelasını göreceksiniz. Buradan girerek kuleye ulaşım sağlayabilirsiniz. Karaköy, zengin ulaşım seçenekleriyle ziyaretçilerine rahat bir yolculuk sunuyor.

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