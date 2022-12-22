İstanbul Oyuncak Müzesi'ne Nasıl Gidilir? İstanbul Oyuncak Müzesi Nerede ve Hangi Semtte?

Oyuncak Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Müze, 2005 yılında Belgin Akın ve yazar Sunay Akın tarafından ahşap bir köşkte açılmıştır. Bu tarihi köşkte ziyaretçilerini ağırlayan müzede, Sunay Akın'ın 20 yıl boyunca 40'ı geçkin ülkeden satın aldığı oyuncuklar sergilenmektedir.

Ayrıca müze ülkemizin farklı yerlerinde diğer oyuncak müzelerinin açılması bakımından da bir rol model olmuştur.

1700'lü yıllardan günümüze kadar uzanan oyuncakların sergilendiği müzede, oldukça geniş bir yelpazede oyuncak koleksiyonu yer almaktadır. Müzeye ulaşım hem Avrupa hem de Anadolu yakasından kolay bir şekilde sağlanabilmektedir.

Anadolu yakasından ulaşım için

Kadıköy Rıhtım'dan 10B, 10S, 17, 19ES, 19F, 19M, 19S, 19Y hatlı otobüslerden birine binerek Göztepe durağında inmeniz gerekmektedir. Durakta indikten sonra Garanti Bankası'nın aşağısına doğru inerek tren istasyonunu geçin. Hemen sola döndüğünüzde ortalama 2 dakikalık bir yürüme mesafesiyle müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Üsküdar üzerinden Marmaray'a binin ve buradan Göztepe durağında inin. Buradan yürüyerek İstanbul Oyuncak Müzesine ulaşacaksınız.

Ümraniye tarafından gelmek isteyenler öncelikle Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binmeli ve Üsküdar durağında inmelidir. Buradan Marmaray'a aktarma yaparak Göztepe durağına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla yönünden geliyorsanız Marmaray aracılığıyla Göztepe durağında inerek müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Avrupa yakasından ulaşım için

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Mecidiyeköy istikametinden gelenler öncelikle kendilerine en yakın metrobüs istasyonundan binip Söğütlüçeşme son durakta inmelidir. Buradan Marmaray'a aktarma sağlayarak Göztepe durağında inilmelidir. Göztepe durağı üzerinden yürüyerek müzeye ulaşım sağlanabilir.

Esenler, Bayrampaşa üzerinden geliyorsanız. Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanarak Yenikapı durağında inmeniz gerekmektedir. Buradan Marmaray'a aktarma sağlayarak Göztepe durağında ininiz. Yürüyerek müzeye varış sağlayabilirsiniz.

Bağcılar, Güngören istikameti üzerinden gelenler Kabataş Bağcılar tramvayını kullanmalıdır. Sirkeci indikten sonra Marmaray'a aktarma yaparak Göztepe durağında inmeniz gerekmektedir.

Taksim üzerinden ulaşım sağlamak için Yenikapı-Hacıosman metrosunu kullanarak Yenikapı durağında ininiz. Buradan Marmaray'a aktarma sağlayarak Göztepe durağına ulaşınız.

Otobüs kullanarak bölgeye ulaşım sağlamak isterseniz; 10B, 10S, 14ÇK, 17, 17L, 19F, 19M, 19S, GZ1, GZ2, ER1 ve ER2 hatlı belediye otobüslerine binmeniz gerekmektedir.

Müzeye tren ile ulaşım sağlamak isteyenler ise Erenköy durağında inmelidir. Buradan yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesiyle müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kişisel aracıyla bölgeye ulaşmak isteyenlerin rotası Göztepe Tren İstasyonu olmalıdır. Müze istasyona oldukça yakın bir konumda yer almaktadır.

Oyuncak Müzesi Nerede?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Göztepe semtinde yer alan İstanbul Oyuncak Müzesi, tren istasyonuna da oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır.

Oyuncak Müzesi'nin İçinde Neler Var?

4.000'den parçadan fazla, dünyanın her yerinden gelen çeşit çeşit oyuncak koleksiyonlarıyla müze, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Müzenin içerisinde; trenler, arabalar, uçaklar, çizgi film oyuncakları yer almaktadır. Ayrıca 1700’li yıllardan sergilenen eski ve tarihi oyuncaklarda müzede rağbet gören bir diğer bölümdür. Yani müzede yalnızca günümüz oyuncakları değil, anne ve babamızın hatta dedelerimizin zamanından oyuncaklar da sergilenmektedir. Müzenin içerisinde ayrıca müze mağaza ve müze kafe bulunmaktadır.

Oyuncak Müzesi'nde Müze Kart Geçerli Mi?

Müzeye giriş ücreti yetişkinler için 75 TL, İndirimli olarak 40 Türk Lirasıdır. 3 yaş altındaki çocuklara, basın mensuplarına ve engellilere müze ücretsizdir. Ne yazık ki İstanbul Oyuncak Müzesi’nde Müze Kart geçerli değildir. Müze hafta içi 10:00 ile 18:00 saatleri arasında, hafta sonu ise 10:00 ile 18:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.