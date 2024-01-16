'Aile'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden yüzleri güldüren sahne SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, büyük finaline son 3 bölüm kalan 'Aile'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden yüzleri güldüren bir sahne izleyicilerle buluştu

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de 'Seher’in ölmeden önce yapılacaklar listesinde bulunan uçağa binme isteğini yerine getirmek için 'Aslan' ve 'Devin' harekete geçiyor. Sahnede 'Aslan', 'Devin' ve 'Seher’in uçakta olduğu görülürken, birlikte geçirdikleri samimi anlar içleri ısıtıyor.

‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. REKLAM

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. ‘Aile’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV'de. İşte 'Aile’nin 28'inci bölümünden yeni sahne; 'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor