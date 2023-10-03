'Aile'nin heyecan dolu yeni sezonu bu akşam başlıyor SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile'nin yeni sezondaki ilk bölümünün izleyicilerle buluşmasına saatler kaldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezonunda heyecan giderek artacak. İlk sezonun sonunda ilişkilerinde büyük bir sınava tabi tutulan Aslan ve Devin'in aşkında bu sezon neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı ilk sezonuyla ekrana damga vuran dizisi ‘Aile’nin yeni sezonu bu akşam başlıyor.

Çarpıcı tanıtımlarıyla heyecanı giderek artıran dizinin yeni sezonunda “Aslan ve Devin yeniden bir araya gelebilecek mi?” sorusu akıllara gelirken Soykanlar içinde yaşanacak büyük savaşta kazanan tarafın kim olacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

Çarpıcı hikâyesi ve zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleriyle yeni sezona kuvvetli bir giriş yapmaya hazırlanan ‘Aile’ dizisinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

Aile’nin 14. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;