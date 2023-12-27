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        Haberler Televizyon 'Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümünde 'Soykan'lar saldırıya uğradı

        'Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümünde 'Soykan'lar saldırıya uğradı

        SHOW TV'nin fonomen dizisi 'Aile'de heyecan, finale doğru heyecan giderek artıyor. Dün akşam yayınlanan bölümünde İlyas Koruzade, Soykanlar'a saldırı düzenledi. Saldırıda hamile olan Devin vuruldu. Bu olaydan sonra neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oldu. Soluksuz izlenen yeni bölüm sosyal medyada çok konuşulurken #Aile etiketi ile 4 saat 20 dakika TT listesinde yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:38
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        'Devin' vuruldu
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’nin 26'ncı bölümü; ABC1 20+’da 4.63 izlenme oranı 11.62 izlenme payı, AB’de 3.94 izlenme oranı 11.88 izlenme payı, Total’de ise 3.03 izlenme oranı 8.02 izlenme payı elde etti.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Aile tatilinde ortaya çıkan gerçekler ve Serap’ın kaybından sonra herkes sarsıldı. Aslan ilk iş olarak Yusuf Soykan’ın adını silmek için harekete geçti. Soykan soyadını her yerden kaldırmaya başlayan Aslan, tüm işlerini devredip kanlı paralardan kurtulmak istedi.

        İlyas’a taziyeye giden Aslan, babasının günahının bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi ancak İlyas, Aslan’a dokunmadı çünkü asıl hedefinde Aslan’ın tüm ailesi vardı. İntikam yemini eden İlyas, Soykan ailesini yakın takibe aldı. Yaşanan bu zorlu süreçte Aslan’a destek olan Devin, hamile olduğunu öğrendi.

        Hayatının en güzel haberini alan Devin, mutluluğunu Aslan’la paylaştı. Aslan artık 3 kişilik ailesiyle Urla’da güvenli ve huzurlu bir hayat kurmak için hazırlıklara başladı. SEVDEM’in düzenlenen özel davetinde Yusuf Soykan ve Serap’la ilgili gerçekleri herkese anlatması için Aslan ve Cihan Hülya’ya baskı yaptı. Sevdiği kadını kaybeden Cihan, onun yaşadıklarını herkese duyurmaya kararlıydı.

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        Köşeye sıkışan Hülya’nın, davette tüm gerçekleri açıklaması herkes için büyük bir sürpriz oldu. Soykan soyadını geride bırakarak hayatına devam etmek isteyen Hülya, Yusuf Soykan’ın günahlarını anlatarak konuya son noktayı koydu. Artık karanlık günleri geride bırakıp temiz bir sayfa açmak isteyen aile, Aslan’ın organizasyonuyla yılbaşı yemeğinde bir araya geldi.

        İlyas, bu yemeğin düzenlendiği yeri öğrendi ve baskın düzenledi. Finalde İlyas’ın saldırısının hedefi olan Soykanlar, canını zor kurtarırken; hamile olan Devin vuruldu. Kanlar içinde Aslan’ın kollarına yığılan Devin’e ne olacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Yeniden anne baba olma sevinci yaşayan Aslan ve Devin’in hayatı altüst mü olacaktı?

        İşte bölümün çarpıcı final sahnesi;

        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #aile dizi
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