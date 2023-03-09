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'Aile'nin ikinci bölümünden yeni tanıtım

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Aile'nin ikinci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. ‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de SHOW TV'de

'Aile'nin ikinci bölümünden yeni tanıtım
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle reytinglere damga vuran dizisi ‘Aile’nin 2. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. İlk bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen ve sosyal medyada saatler boyunca konuşulan dizinin yeni bölüm tanıtımında 'Aslan' ve 'Devin’in şiddetli tartışma yaşadığı anlar dikkat çekiyor.

'Aslan’ın annesi 'Hülya’nın 'Devin' hakkında söylediği sözler ikili arasında yaşanacak çatışmanın ilk sinyallerini verirken, 'Cihan’ın annesine “Benim karanlığım büyüyor anne” sözleri yeni bölümle ilgili merakları artırıyor.

Tanıtımın sonunda 'Aslan’ın 'Devin’in babasına karşı rest çektiği anlar ise sonrasında ikili arasında yaşanacaklarla ilgili heyecanı giderek yükseltiyor.

'AİLE’NİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hikaye, 'Aslan' ve 'Devin’in İzmir uçağında yollarının kesişmesi ile başladı. 'Aslan', acelesi olan ve taksi bulamayan 'Devin’i gideceği yere kadar bırakmayı teklif edince olaylar başladı. Kardeşinin yanına hastaneye yetişmeye çalışan 'Devin', 'Aslan’ın arabasına bindi. 'Aslan, 'Devin’i bırakıp gidemedi. Kardeşi 'Yağmur' ile ilgili sorunlarla ilgilendi. Bu sırada 'Soykan' ailesi meşhur sofralarında toplanmıştı çünkü 'Yusuf Soykan’ın doğum günüydü. 'Soykan'lar için aile sofrası çok önemliydi, 'Aslan' ise 'Devin’le tanıştığı ilk gün bu sofraya gelmeyerek kritik bir kuralı çiğnedi.

Oğlu 'Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden 'Hülya Soykan' için bu büyük bir sorundu. 'Aslan' ve 'Devin', İstanbul’a döndüğünde yeniden bir araya geldi. 'Devin, 'Aslan’ın kendisinde kalan ceketini geri götürünce 'Aslan, 'Devin’i buluşmaya ikna etti. İkili ilk randevusunda hiç tanımadıkları bir çiftin düğününe katılarak çılgınca eğlenip romantik anlar yaşadı.

Gecenin sonunda 'Aslan', kendilerini takip eden bir araçtan kurtulmaya çalışınca Devin', 'Soykan'lar ile ilgili internette gördüğü bilgilerin de etkisiyle gerildi. İkili arasındaki gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. Ancak 'Aslan, 'Devin’in peşini bırakmamaya kararlıydı.

'Aslan, 'Devin’i bir buluşmaya daha ikna etti ancak bu sefer gidecekleri yer çok önemliydi. 'Aslan, 'Devin’i evine yani 'Soykan'ların meşhur sofrasına getirdi. Başta 'Hülya' olmak üzere herkesi şoke etti. Bu sırada finalde 'Aslan’ın eski sevgilisi 'Aysel’in bir trafik kazası geçirdiği görüldü.

'Hülya' ile bir çekişmenin içinde olan 'Aysel’in bu kazası akıllara “Kazanın sebebi 'Hülya' mı?” sorusunu getirdi. 'Hülya’nın, 'Devin' ve 'Aslan' ilişkisine karşı ne yapacağı ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

İşte 'Aile’nin 2. Bölüm 2. Tanıtımı;

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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