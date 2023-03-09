'Aile'nin ikinci bölümünden yeni tanıtım

'AİLE’NİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hikaye, 'Aslan' ve 'Devin’in İzmir uçağında yollarının kesişmesi ile başladı. 'Aslan', acelesi olan ve taksi bulamayan 'Devin’i gideceği yere kadar bırakmayı teklif edince olaylar başladı. Kardeşinin yanına hastaneye yetişmeye çalışan 'Devin', 'Aslan’ın arabasına bindi. 'Aslan, 'Devin’i bırakıp gidemedi. Kardeşi 'Yağmur' ile ilgili sorunlarla ilgilendi. Bu sırada 'Soykan' ailesi meşhur sofralarında toplanmıştı çünkü 'Yusuf Soykan’ın doğum günüydü. 'Soykan'lar için aile sofrası çok önemliydi, 'Aslan' ise 'Devin’le tanıştığı ilk gün bu sofraya gelmeyerek kritik bir kuralı çiğnedi.

Oğlu 'Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden 'Hülya Soykan' için bu büyük bir sorundu. 'Aslan' ve 'Devin', İstanbul’a döndüğünde yeniden bir araya geldi. 'Devin, 'Aslan’ın kendisinde kalan ceketini geri götürünce 'Aslan, 'Devin’i buluşmaya ikna etti. İkili ilk randevusunda hiç tanımadıkları bir çiftin düğününe katılarak çılgınca eğlenip romantik anlar yaşadı.

Gecenin sonunda 'Aslan', kendilerini takip eden bir araçtan kurtulmaya çalışınca Devin', 'Soykan'lar ile ilgili internette gördüğü bilgilerin de etkisiyle gerildi. İkili arasındaki gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. Ancak 'Aslan, 'Devin’in peşini bırakmamaya kararlıydı.