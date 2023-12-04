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        Haberler Televizyon 'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım

        'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım

        SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek 23'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtım, merakı giderek artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:41
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        'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’nin yarın akşam ekrana gelecek 23'üncü bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtım, merakı giderek artırdı.

        AİLE'NİN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Hülya’nın oğlunu kaybetmemek için hayatıyla oynadığı büyük kumardan sonra Aslan, evde kalmaya devam etmeleri karşılığında Hülya’nın iyileşmesi için ona bir şart koşar: Terapiye başlamak. Devin ise kendisine ulaşmaya çalışan Ergun’a karşı kapı duvar olur.

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        Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini düştüğü durumdan kurtarması için Hülya’yı tehdit etmeye başlar. Diğer taraftan; Nedret de Hülya ile mücadele edecek yeni bir cephe bulur: SEVDEM Vakfı.

        İlyas ve Bedri’nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan’ın, bu defa Bedri’nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır.

        Çift terapisine gitmek konusunda kararlı olan Devin, yeni bir terapist bulur. Bu terapi seansında ilişkilerini iyileştirmek için önce aileleriyle olan ilişkilerini iyileştirmeleri gerektiğini anlayan Aslan ve Devin, kendilerini Hülya ile bir akşam yemeğinde bulurlar. O akşam yaşananlar, daha önce görmediğimiz bir Hülya’yı tanımamızı sağlarken; herkes için unutulmaz olacaktır.

        Marinada düzenlenen bir kutlama yemeğinde Devin, Aslan’ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin’i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır.

        Yeni bölümden ikinci tanıtım
        Yeni bölümden ikinci tanıtım
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        #Aile show tv
        #show tv
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