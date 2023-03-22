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Yeni bölümüyle zirvenin sahibi 'Aile'

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’ ekrana damgasını vurmaya devam ediyor. Dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelen dizi bu hafta da zirvede yerini aldı. AB ve ABC1 20+ kategorilerinde adını zirveye yazdıran ‘Aile’, sosyal medyanın gündemine oturdu. Temponun giderek yükseldiği bölüm gece boyunca övgü dolu yorumlar alırken, oyunculuklar izleyicileri hayran bıraktı

'Aile' yeni bölümüyle zirvenin sahibi
HABERTURK.COM

Yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan ve salı akşamları zirveye adını yazdıran ‘Aile’, dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle ABC1 20+ ve AB kategorilerinde birinciliğin sahibi oldu.

AB’de 8.18 izlenme oranı (rating) 20.70 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 7.96 izlenme oranı (rating) 18.80 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. Total’de ise 5.13 izlenme oranı (rating) 12.61 izlenme payı (share) elde etti.

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana damgasını vuran ‘Aile’, üçüncü bölümüyle de sosyal medyayı kasıp kavurdu. Dün gece trend listesinden düşmeyen dizi #Aile etiketi ile Twitter Türkiye’de yaklaşık 4 saat TT listesinde yer aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile karakterlerinin isimleri de uzun saatler trend listelerinden inmedi. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'HÜLYA' VE 'DEVİN' ARASINDAKİ SAVAŞ SERTLEŞİYOR

'Aslan’a olan aşkının arkasında duran 'Devin', ipleri eline alarak 'Aslan’a evlenme teklif etti. 'Aslan' ise 'Devin’in acele etmesini istemedi ve bu karardan emin olmasını bekleyeceğini söyledi. 'Seher’in gece vakti evden kaybolmasıyla beraber 'Soykan' ailesi büyük bir paniğe kapıldı. Arama çalışmalarının yıldızı, 'Seher’in hayatını kurtaran 'Devin' oldu. 'Hülya' ve 'Devin’in arasındaki soğuk savaş giderek sertleşirken, 'Devin' beklenmedik bir anda 'Aslan’a evlenme teklif ettiğini 'Soykanlar’a duyurdu.

'Devin' ve 'Hülya' arasında gergin anlar;

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'CİHAN SOYKAN', 'DEVİN’İN KARŞISINDA

'Cihan Soykan' sahte bir isim kullanarak 'Devin’in kliniğine terapiye gitti ancak 'Devin', onun kim olduğunu kısa bir sürede anlayarak 'Cihan’ı klinikten kovdu. Bu konuda tembihlenmiş olmasına rağmen 'Devin’in, 'Cihan’ın ziyaretini 'Aslan’a haber vermemesi dikkat çekti.

'Cihan' ve 'Devin' karşı karşıya;

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'ASLAN’IN OLAYLI GECESİ

Birbirlerini daha yakından tanımaları gerektiğini düşünen 'Devin', 'Aslan’ı en yakın arkadaşlarıyla tanıştırdı. 'Aslan', 'Devin' ve arkadaşları gece kulübüne gitti. Migren ağrısı çeken 'Aslan', 'Devin’i kıramadığı için bu geceye katılsa da orada yaşananlar işleri bambaşka noktaya taşıdı. Gittikleri gece kulübünde 'Tolga' ve sevgilisiyle karşılaşan 'Aslan', ona saldırdı. Bu durumdan korkan arkadaşları 'Devin’i uzaklaştırmaya çalışsa da 'Devin', 'Aslan’ın evine döndü. 'Aslan’ı kötü bir halde bulan 'Devin', yanında kalarak ona destek oldu.

'Aslan’ın gözyaşları;

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'DEVİN' VE 'ASLAN' İLİŞKİLERİNDEKİ BÜYÜK SINAVI GEÇEBİLECEK Mİ?

Belgesel projesi için 'Ati’nin 'İbo’yla anlaştığını öğrenen 'Aslan', ikilinin ortaklığını bozmak için harekete geçerken bu durum bir savaşın fitilini ateşledi. 'Aslan', 'Ati’nin 'İbrahim Soykan' hakkında söylediği aşağılayıcı cümleleri ses kaydına alarak amcasına gönderdi. 'Aslan' tüm işlerini yoluna koymaya başlarken 'Hülya’nın 'Devin' için hazırlattığı evlilik sözleşmesini öğrendi. Annesinin ne yapmaya çalıştığını anlayan 'Aslan', kendisi için yeniden bir sözleşme hazırlattı. 'Cihan', bir kez daha 'Devin’in karşısına çıktı. Kliniğe gizlice girerek 'Devin’e çiçek getiren 'Cihan', yaşadıklarını anlatmak istediğini söyleyerek 'Devin’den yardım istedi. 'Cihan’ın hali 'Devin’i kararsız bıraktı. Bölümün finalinde 'Devin', 'Aslan’ın hazırlattığı evlilik sözleşmesini buldu. 'Aslan', 'Devin’i korumak amacıyla bir evlilik sözleşmesi hazırlatsa da yazdırdığı maddeler, 'Devin' ile 'Aslan' arasında büyük bir krize yol açtı. Peki 'Devin' ve 'Aslan' ilişkilerindeki bu büyük sınavı geçebilecek mi?

'Devin', 'Aslan’ı terk ediyor;

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gece boyu övgüleri toplayan dizinin sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımı hikayenin seyrine dair merakı artırdı. Evlilik sözleşmesini gören 'Devin’in öfkesine hakim olmakta zorlandığı tanıtımda 'Aslan' ve 'Devin' arasındaki gerilim tırmanıyor. 'Aslan’ın “O 'Cihan' Efendi 'Devin’in yakınında yöresinde dolaşamaz” sözleri dikkat çekerken 'Cihan' yeniden 'Devin’in ofisine gidiyor. 'Devin’in 'Cihan’a söylediği ‘Annen seni sevsin diye ölmeye bile razısın sen’ cümlesi tanıtıma damga vururken, 'Devin’in ofisine gelen 'Aslan’ın 'Cihan’la karşılaşıp karşılaşmayacağı yeni bölüme dair merakı yükseltiyor.

'Aile’nin 4. Bölüm Tanıtımı;

‘Aile’, yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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