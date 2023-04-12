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'Aile' zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor

SHOW TV’nin salı akşamları heyecanla beklenen dizisi ‘Aile’, yeni bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekrana kilitledi. Heyecan dolu senaryosu ve yıldız oyuncu kadrosuyla izleyicilerin favorisi haline gelen 'Aile', dün akşam yayınlanan 6'ncı bölümüyle başarısını devam ettirdi. Sürükleyici akışı ve merak uyandıran gelişmelerle dolu olan yeni bölümü de takdir topladı ve bu hafta da zirvedeki yerini kimseye bırakmadı. Dizi, AB ve ABC1 20+ kategorilerinde birinci oldu

'Aile' zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor
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HABERTURK.COM

SHOW TV'de yayınlanan 'Aile', izleyicilerin yüksek ilgisine mazhar olmaya devam ediyor...
Her hafta büyük merakla izlenen ‘Aile’nin dün akşam ekrana gelen yeni bölümü, AB’de 8.97 izlenme oranı (rating) 23.80 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 7.56 izlenme oranı (rating) 17.84 izlenme payı (share) ile zirvenin sahibi oldu. Total’de ise 4.32 izlenme oranı (rating) 11.04 izlenme payı (share) elde etti.

'Aile'nin başarısı yüksek reytinglerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda heyecan dolu dakikaları sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Bölüm etiketi, #Mektup 5 saat, #Aile etiketi 2 saat 15 dakika Twitter’da TT listesinde yer aldı. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı 'Devin’in şarkı söylediği dakikalar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler ile canlandırdıkları karakterlerin isimleri de uzun saatler trend listesinde kaldı.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Aile'de başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya paylaşıyor. Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer onlara eşlik ediyor.

'SOYKAN'LAR’IN EVİNDE SULAR DURULMUYOR

'Soykanlar’ın çiftlik evindeki huzurlu sabahı, şirketlere yapılacak polis baskını haberiyle kısa sürdü. 'Aslan', babaannesinin doktor muayenesi sebebiyle duruma uzaktan müdahale etmek zorunda kaldı ve baskından sorumlu olup yaptıklarının sonuçlarını canlı olarak görmek isteyen 'İbo’yla karşılaştı. İkilinin yüzleşmesi 'İbo’nun beklediğinin aksine sonuçlandı. 'İbo', 'Aslan’ın baskından kurtarmaya çalıştığı paraları almak için plan yaptı. 'Aslan' ve adamları, olacakları öngörerek 'İbo’nun adamlarını atlattı.

'Devin' ise son yaşadıkları tartışmanın ardından kendine gelememiş olan 'Cihan’la yüzleşti. Kliniğe gelen 'Cihan', bütün kızgınlığını 'Devin’den çıkardı. 'Cihan' bitik bir şekilde kliniği terk edecekken 'Devin' araya girdi. İkili, bir sonraki seans tarihi belirlenmiş ancak 'Cihan’ın gelip gelmeyeceği muamma bir halde ayrıldı.

'İbo’nun planına karşı 'Aslan’ın planı;

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İNTİKAM PLANLARI KURULUYOR

Bu sırada 'Hülya', 'Devin’in ‘Soykan’ soyadını almamak için aile mahkemesine gerçekleştirdiği başvurudan haberdar oldu. 'Ati’nin partisine davet edilmiş olan 'Ceylan', annesini nasıl kandıracağı konusunda çaresizliğe düşmüşken, kurnaz bir plan öneren 'Yağmur' durumu kurtardı.

'Devin’den hıncını alamayan 'Hülya' bir sonraki hamlesini yaptı. 'Devin’in hesabına ‘gelin maaşı’ açıklamasıyla yüklü bir miktarda para yatırdı. 'Devin’in bu şekilde aşağılanmasından dolayı, evde tartışma yaşandı.

'Ati' ve 'İbo’nun beklenmedik ittifakı ise ortaya çıktı. Artık ittifaklarından bir fayda görmek isteyen 'Ati', 'İbo’yu sıkıştırdı. Buna cevaben 'İbo', 'Yusuf Soykan' tarafından kendisine bırakılmış mektubu gösterdi. Böylece, askıya alınmış belgesel projesi yeniden gündeme geldi. Alışverişlerinden memnun kalan ikili, kendi yollarına gitti. 'İbo', yazıhaneyi hedef alarak intikam planlarına devam etti. 'Ati' ise 'Ceylan’ın davetli olduğu partiye yöneldi.

YARIM KALAN ROMANTİK ANLAR

'Yağmur’ ile beraber partiye katılan 'Ceylan' ise kendini 'Ati’ ile yakınlaşırken buldu. İkilinin sohbeti, 'Yağmur' tarafından bölündü çünkü 'Yağmur', İzmir’deyken olay yaşadığı ve kaçmaya çalıştığı 'Serhat’ ile karşılaşınca büyük bir panik yaşadı.

'Gelin maaşı' sebebiyle evde devam eden gerginlik zirve noktasına ulaştı. Bu ortamda daha fazla kalmak istemeyen 'Aslan', 'Devin’le beraber dışarı çıktı. 'Devin’in büyüleyici şarkı performansıyla beraber keyifli bir akşam geçiren aşık çift, romantik dakikalar yaşadı. Ancak samimi anları, 'Devin’in ‘soyadı’ için mahkemeye yaptığı başvurunun haber sitelerine düşmesi ile son buldu.

Ertesi gün 'Seher’in doğum gününü kutlayan çiftin neşesi, yazıhaneye giren hırsız haberiyle bir kez daha yarıda kesildi.

'Devin’den muhteşem performans;

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'DEVİN' ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

Yıllardır adım atmadığı yazıhaneye giren 'Aslan', zor zamanlar geçirdi. Seansa gelen 'Cihan', 'Aslan’ın aksine yaşadığı acılarla yüzleşti. 'Cihan' toparlarken, babasının hayaletiyle yüzleşemeyen 'Aslan' git gide kötüleşti.

'Hülya' ise 'Neşe’ye söz vermiş olduğu eski kıyafetlerinden oluşan hediye paketini kliniğe gönderdi. Bu aşağılanmayı kaldıramayan 'Devin', annesiyle yüzleşti. Bu sırada, ‘soyadı’ kararı hakkında yayılan haberlerin 'Hülya’nın işi olduğunu fark etti. 'Aslan' ve kızgın 'Devin' adeta birer kasırga gibi çiftlik evinin yolunu tuttu.

Çiftlik evine ilk ulaşan 'Devin, 'Hülya’yla güç savaşına tutuştu. 'Aslan', ağır lafların sarf edildiği bu kavganın son anlarına şahit oldu. Duyduklarından ötürü bütün ailesinin önünde 'Devin’den özür dilemesini talep eden 'Aslan', herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. 'Devin’in cevabı beklenirken, herkes nefeslerini tuttu.

“Devin' benim ailemden özür dileyeceksin”

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bölümün hemen ardından yayınlanan 7'nci bölüm tanıtımı seyircileri merakta bıraktı. 'Devin', 'Aslan’ın aile masasında istediği özürden sonra valizini toplarken, 'Cihan’ın 'Devin’e “Sen benim karım olsan var ya...” dediği anlar büyük bir şaşkınlık yaratıyor.

'Serhat' ve 'Aslan’ın ortaklık için bir araya gelmesi dikkat çekerken, 'Devin’in artık seans yapmayacaklarını söylemesi üzerine 'Cihan’ın tedirgin edici hareketleri ikisi arasında neler yaşanacağına dair merak uyandırıyor.

'Aslan', 'Devin’e evi terk ederse evliliklerinin bir çıkmaza gireceğini ifade ederek ilişkilerinin ortasına büyük bir bomba bırakırken, tanıtımda 'Yağmur’un 'Serhat’tan kaçtığı gerilim dolu anlar yeni bölüme olan heyecanı giderek yükseltiyor.

'Aile’nin 7. bölüm tanıtımı;

‘Aile’, yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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