Airbus, bölgedeki artan talep dolayısıyla filosunu genişletmek isteyen Asyalı hava yolu şirketleriyle liste fiyatı 29 milyar dolar olan onlarca uçak satışı için sona geldi.

Fransa merkezli Airbus satışın 23 milyar dolarlık kısmını blok olarak kıtanın en büyük hava yolu şirketi AirAsia'ya yapacak. Kalan 6 milyar dolarlık satış ise Tayvanlı havacılık girişimi StarLux Airlines'a yapılacak geniş gövdeli uçaklardan oluşuyor.

Airbus ve Asyalı taşıyıcılar arasında henüz nihai bir anlaşma olmasa da pazarlıkların sona geldiği ve satışın bir bölümünün bu yıl havacılılık sektörünün en büyük endüstriyel ticaret fuarı olan ve bugün Londra'da başlayan Farnborough Air Show esnasında açıklanması bekleniyor.

Malezyalı AirAsia şu anda Airbus'ın yenilenen dar gövdeli A320 serisinin en büyük 2. müşterisi konumunda. Halihazırda 100 adet A321neo siparişi olan firma ek olarak 34 adet geniş gövdeli A330neo için de anlaşmaya yakın. İmzalar atılırsa AirAsia'nın filosundaki toplam A330 sayısı 100 olacak.

Haberlerin ardından Malezya borsasında işlem gören AirAsia hisseleri güne içinde yüzde 2.6 artışla en yüksek değerine ulaştı.

StarLux görüşmeleri 12 adet devasa A350-1000 ve 5 adet daha küçük hacimli A350-900 uçaklarını kapsıyor.

HİNDİSTAN ve BOEING REKABETİ

A321neo alımlarının bir başka önemi de Asya pazarındaki rekabette gizli. Airbus'ın en büyük müşteri konumundaki Interglobe Aviation Ltd. nam-ı diğer IndiGo eğer Airbus - AirAsia müzakereleri sonuç verirse geride kalacak zira Malezyalı taşıyıcının toplam siparişi 504 olacak.

AirAsia'nın CEO'su Tony Fernandes yeni uçak alımıyla Asya bütününde faaliyet gösterecek düşük maliyetli bir hava yolu şirketi inşa etme planları da gerçeğe dönüşebilir. Fernandes, Hindistan'da daha fazla iç hat uçuşu planlarken gelecek yıl da uluslararası operasyonlarını genişletme yoluna gidebilir.

AirAsia Grubu, şu anda AirAsia X markasıyla uzun mesafe ve kıtalararası uçuyor. 2006 yılında kurulan şirket şu anda Asya, Orta Doğu, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 25 noktada uçuyor. ABD'deki destinasyonu ise Hawai ve bu ülkede FAA onayı alabilen tek Asyalı düşük maliyetli hava şirketi konumunda.

Üretici tarafında ise geniş gövdeli A330neo alımının gerçekleşmesi ABD'li Boeing şirketinin daha fazla talep gören 787 Dreamliner karşısında Airbus'ın rahatlaması anlamına geliyor.

Airbus'ın en başarılı yeni nesil geniş gövdeli A350 serisi ise Boeing'in 777X serisiyle kapışacak. Flight Global raporuna göre, StarLux şirketi 2021 yılında Kuzey Amerika varışlı uçuşlarında kullanmak istediği 14 adet geniş gövdeli uçaklar için her iki şirketle de görüşme halinde.