Airbus, bölgedeki artan talep dolayısıyla filosunu genişletmek isteyen Asyalı hava yolu şirketleriyle liste fiyatı 29 milyar dolar olan onlarca uçak satışı için sona geldi.
Fransa merkezli Airbus satışın 23 milyar dolarlık kısmını blok olarak kıtanın en büyük hava yolu şirketi AirAsia'ya yapacak. Kalan 6 milyar dolarlık satış ise Tayvanlı havacılık girişimi StarLux Airlines'a yapılacak geniş gövdeli uçaklardan oluşuyor.
Airbus ve Asyalı taşıyıcılar arasında henüz nihai bir anlaşma olmasa da pazarlıkların sona geldiği ve satışın bir bölümünün bu yıl havacılılık sektörünün en büyük endüstriyel ticaret fuarı olan ve bugün Londra'da başlayan Farnborough Air Show esnasında açıklanması bekleniyor.
Malezyalı AirAsia şu anda Airbus'ın yenilenen dar gövdeli A320 serisinin en büyük 2. müşterisi konumunda. Halihazırda 100 adet A321neo siparişi olan firma ek olarak 34 adet geniş gövdeli A330neo için de anlaşmaya yakın. İmzalar atılırsa AirAsia'nın filosundaki toplam A330 sayısı 100 olacak.
Haberlerin ardından Malezya borsasında işlem gören AirAsia hisseleri güne içinde yüzde 2.6 artışla en yüksek değerine ulaştı.
StarLux görüşmeleri 12 adet devasa A350-1000 ve 5 adet daha küçük hacimli A350-900 uçaklarını kapsıyor.
HİNDİSTAN ve BOEING REKABETİ
A321neo alımlarının bir başka önemi de Asya pazarındaki rekabette gizli. Airbus'ın en büyük müşteri konumundaki Interglobe Aviation Ltd. nam-ı diğer IndiGo eğer Airbus - AirAsia müzakereleri sonuç verirse geride kalacak zira Malezyalı taşıyıcının toplam siparişi 504 olacak.
AirAsia'nın CEO'su Tony Fernandes yeni uçak alımıyla Asya bütününde faaliyet gösterecek düşük maliyetli bir hava yolu şirketi inşa etme planları da gerçeğe dönüşebilir. Fernandes, Hindistan'da daha fazla iç hat uçuşu planlarken gelecek yıl da uluslararası operasyonlarını genişletme yoluna gidebilir.
AirAsia Grubu, şu anda AirAsia X markasıyla uzun mesafe ve kıtalararası uçuyor. 2006 yılında kurulan şirket şu anda Asya, Orta Doğu, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 25 noktada uçuyor. ABD'deki destinasyonu ise Hawai ve bu ülkede FAA onayı alabilen tek Asyalı düşük maliyetli hava şirketi konumunda.
Üretici tarafında ise geniş gövdeli A330neo alımının gerçekleşmesi ABD'li Boeing şirketinin daha fazla talep gören 787 Dreamliner karşısında Airbus'ın rahatlaması anlamına geliyor.
Airbus'ın en başarılı yeni nesil geniş gövdeli A350 serisi ise Boeing'in 777X serisiyle kapışacak. Flight Global raporuna göre, StarLux şirketi 2021 yılında Kuzey Amerika varışlı uçuşlarında kullanmak istediği 14 adet geniş gövdeli uçaklar için her iki şirketle de görüşme halinde.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.