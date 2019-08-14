Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kuzey Kıbrıs'ta sahne alan Ajda Pekkan, yaz renklerini yansıtan ve uçuşan elbisesiyle sahneye çıktı. Hayranlarının bayramını kutlayan Pekkan, açık alandaki özel sahnesinde tam anlamıyla unutulmaz bir şov sundu.

Özel bir koreografi ve ışık gösterileri içinde şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan, Kuzey Kıbrıs'ta ve coşkulu bir hayran grubu karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Denize nazır sahnede şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan'a hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Konser alanını saatler öncesinde dolduran Ajda Pekkan hayranları, fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Türk Patent Enstitüsü tarafından "Tüm Zamanların Değişmeyen Markası" ödülünü almış bir sanatçı olan Ajda Pekkan, sahnede şarkıları kadar danslarıyla da büyük alkış aldı.

Ajda Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini sunduğu hayranlarının alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.