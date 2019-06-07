Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Pekkan, "Çok güzel bir geceydi. Herkes çok eğlendi. Şimdi İstanbul’a gidiyorum. Oradan Kıbrıs’a geçeceğim. Konser maratonu devam ediyor" dedi.

Gazetecilerin, "Sevgiliniz Bülent beyi konser alanında göremedik. İlişkiniz nasıl gidiyor? Ne zaman sizi yan yana göreceğiz?" sorusuna Süperstar, "Arkadaşlar özel hayata girmeyelim. Bunlar özel konular. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diyerek alana giriş yaptı. Pekkan, daha önceki bir röportajında ilişkisinin çok iyi gittiğini de söylemişti.