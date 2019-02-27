Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yemek öncesi Süperstar Ajda Pekkan yapımcı Samsun Demir ve Behzat Gerçeker'in 'En Beğenilen' programına konuk oldu. Levent'teki radyo binasında yayın öncesi Ajda Pekkan için bir tepsi börek özel hazırlandı. İş adamı eşi Necat Gülseven'in satın aldığı ve program yapan şarkıcı Ebru Yaşar, kuliste bir araya geldi. Yayın öncesi Ajda Pekkan, Ebru Yaşar, Samsun Demir ve Behzat Gerçeker börek ve çay keyfi yaptı.
Behzat Gerçeker ve Samsun Demir’in sunduğu En Beğenilen programına konuk olan Ajda Pekkan, programla ilgili olarak, "Çok güzel bir sinerji doğdu. Önce çok çekindim ne konuşacağıma, sonra kaptırıp gidiyorsun" yorumunda bulundu.
Radyo programını sunan Ajda Pekkan, program sonrası basın mensuplarına, "Bu sefer programı onlar değil ben sundum. Onlara çok güzel sorular hazırladım" dedi. Bir muhabirin, "Yakışıklı erkek mi? Yoksa zeki erkek mi?" sorusuna şarkıcı, "Zeki erkek tercih ederim dedi. Zeki erkek, bilgisi ile kendini yakışıklı gösterir. Bilgi karizma katar" dedi.
Yemeğe katılan Gülben Ergen, “İyi müzik yapan insanları seviyoruz. Yanlarında olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Radyo çok önemli bir kitle iletişim aracı” diye konuştu. Samsun Demir’e takılan Ergen, “Samsun Bey’in radyoda başka bir sesi çıkıyor. Hepimizin sesi aynı Samsun Bey’den başka bir ses çıkıyor” ifadelerini kullandı. Samsun Demir ise “Sesim mikrofonik, orada öyle çıkıyor” Karşılığını verince gülüşmeler yaşandı.
Ebru Yaşar, “Ben burada hem ev sahibi, hem de konuk bir sanatçıyım. Bugün Ajda Pekkan program konuğuydu. Hepimiz radyodaydık. Börekler yedik, çaylar içtik. Güne döndü adeta… Yanımızda bir çeyrek altınlarımız eksikti” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde 3 günlük Dubai seyahatine çıkan Ebru Yaşar, havaların soğukluğundan dert yandı. Sıcak olarak bilinen Dubai’de çok üşüdüğünü anlatan Yaşar, “Kimse bana Dubai sıcak demesin. Herhalde ben kışına denk geldim. İnanılmaz soğuk ve rüzgârlıydı. Ceketlerimizi çıkaramadık. Üşüye üşüye gezdik” dedi.
Yeni albüm çalışmaları devam eden Ebru Yaşar, “Şu an şarkıları toparlıyorum. Birkaç tane çok sağlam şarkım var. Genelde sıfır şarkı tercih ediyorum. Eski şarkılarımı genelde kullanmayı sevmiyorum. Best of a karşıyım” şeklinde konuştu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahnede olacağını belirten Yaşar, “Her gün bence kadınlar günü. Kadınların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kadınlar olmadan hiçbir şey olmaz.” dedi.
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