Yeni albüm çalışmaları devam eden Ebru Yaşar, “Şu an şarkıları toparlıyorum. Birkaç tane çok sağlam şarkım var. Genelde sıfır şarkı tercih ediyorum. Eski şarkılarımı genelde kullanmayı sevmiyorum. Best of a karşıyım” şeklinde konuştu.