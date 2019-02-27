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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yemek öncesi Süperstar Ajda Pekkan yapımcı Samsun Demir ve Behzat Gerçeker'in 'En Beğenilen' programına konuk oldu. Levent'teki radyo binasında yayın öncesi Ajda Pekkan için bir tepsi börek özel hazırlandı. İş adamı eşi Necat Gülseven'in satın aldığı ve program yapan şarkıcı Ebru Yaşar, kuliste bir araya geldi. Yayın öncesi Ajda Pekkan, Ebru Yaşar, Samsun Demir ve Behzat Gerçeker börek ve çay keyfi yaptı.