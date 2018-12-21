Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, çıkışta gazetecileri sohbet eden Pekkan, "Çok güzel bir geceydi. Düet yaptık, şarkılar söyledik. Ben normal bir gece diye geldim ama sürpriz dolu bir gece oldu" dedi.
Geçtiğimiz günlerde çıkan, ‘yılbaşında giyeceği sahne kıyafetine 300 bin lir harcadı’ şeklindeki haberlere de açıklık getiren Süperstar, ‘’Çocuklar öyle bir şey olur mu? Birisi bir şey yazıyor, herkes onun arkasından koşuyor. Öyle bir şey yok. Ben kıyafete çok para harcamıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Kıyafete çok para harcamayın’’ diye meslektaşlarına seslendi.
İLK KEZ AŞKINI İTİRAF ETTİ
İlk günden beri Bülent Çavuşoğlu ile olan ilişkisi hakkında suskunluğunu koruyan Pekkan, gazetecilerin, "Bülent Bey ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, gayet rahat bir şekilde, "Her şey gayet güzel gidiyor" diye cevap vererek ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuş oldu.
Pekkan’ın bu cevabı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Bülent Çavuşoğlu’na ilişkisini soran muhabirlere sessiz kalmasına da bir gönderme oldu.
2018 yılının kendisi için vasat geçtiğini söyleyen Süperstar, 2019 yılı için ise, herkese bol şans getirmesini temenni etti. Gazetecilerin, "Tarkan’ın kızını görmeye ne zaman gideceksiniz? Ziyaret edebildiniz mi?" sorusuna Pekkan, "Göreceğim, çünkü çok üzülüyorum göremediğim için" diyerek oradan ayrıldı.
"BÜTÜN KÜSLER BARIŞSIN"
Aynı gece de sahnede Ajda Pekkan, Nilüfer ve Funda Arar ile düet yapan Gülben Ergen gece sonu basın mensuplarına, “Çok keyifli bir geceydi, çok tatlı geçti” dedi.
Uzun yıllardır birbirleriyle küs olan Demet Akalın ile Hande Yener’in barışmasıyla ilgili sorular karşısında şarkıcı, “Bütün küsler barışsın çok güzel” diyerek cevap verdi.
Gece sonu Gülben Ergen, Funda Arar ve eşi Febyo Taşel ile objektiflere poz verdi. Behzat Gerçeker eşi ile gece ye katıldı.
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