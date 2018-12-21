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Geçtiğimiz günlerde çıkan, ‘yılbaşında giyeceği sahne kıyafetine 300 bin lir harcadı’ şeklindeki haberlere de açıklık getiren Süperstar, ‘’Çocuklar öyle bir şey olur mu? Birisi bir şey yazıyor, herkes onun arkasından koşuyor. Öyle bir şey yok. Ben kıyafete çok para harcamıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Kıyafete çok para harcamayın’’ diye meslektaşlarına seslendi.