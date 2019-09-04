Süperstar Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 30 Ağustos'ta vizyona giren ‘Masal Şatosu:Sihirli Davet’ filmini kendisine özel bir gösterimle sinemada izleyen Ajda Pekkan, filmin yapımcılarından Samsun Demir ve müzisyen Behzat Gerçeker'de bu özel gösterimde Pekkan’a eşlik etti.

AJDA PEKKAN’A FİLM TEKLİFİ

Röportaja “Bugün, bu filmin başarısını ve gelecekteki başarıları kutladık” diyerek başlayan Pekkan’ın ardından Samsun Demir müjdeyi verdi. “Ajda Hanım'a ikinci filmimiz için bir teklifte bulundum. Film bir müzik akademisinde geçecek. Şimdi ise Masal Şatosu’nu izleyeceğiz. Ajda Hanım’ı açıkhava konserleri için yaptığı provalardan filmi izlemek için kaçırdık. O da bizi kırmadı” sözleriyle Ajda Pekkan’ın ikinci bir filmde rol alabileceğini belirtti.

Film ile alakalı düşünceleri sorulan Demir, “İlk üç günün sonuçlarına göre 61 bin izleyici ile birinciyiz. Bunun için mutluyuz, sinema işine devam edeceğiz” dedi.

“SİNEMAYA SICAK BAKIYORUM”

Ajda Pekkan, basın mensuplarının “Siz sinemaya sıcak bakıyor musunuz?” sorusunu, “Sinemaya da sıcak bakıyorum. Uzun zamandır bir proje olarak bunu düşünmemiştim. Küçük bir rol alabilirim” diyerek yanıtladı.

“BENDE SÜRPRİZ BİTMEZ”

Son olarak, “Yaz sizin için çok yoğun geçti. Yakında Harbiye konseriniz olacak. Neler bekliyor sevenlerinizi?” sorusuna, “Evet çok yoğun geçti ve devam ediyor. 8 ve 10 Eylül’de Harbiye konserlerim olacak. Sonrasında biraz rahatlayacağım ama sürprizlerim olacak. Bende sürpriz bitmez, takipte kalın” sözleriyle cevapladı.