"O kadar yalnız kaldım ki..."

İHA'nın haberine göre; süperstar Ajda Pekkan, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşatan Ajda Pekkan, şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi.

Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranları, süperstarın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 5 bin kişinin izlediği konser sonundan sevenleri Pekkan’ı ayakta alkışladı.

Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti. Ajda Pekkan, VIP aracına binerken bile sevenleri fotoğrafını çekmek için uzun süre kapıda bekledi.