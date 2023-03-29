Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs’ta yeniden iktidar olmaları halinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yeni isimlerin yer alacağını açıkladı. AK Parti tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralını hatırlatarak “Üç dönem kuralı nedeniyle listelerde yeni isimler çokça yer alacak” dedi. Bu da akıllara hem 3 dönem kuralına takılan isimler kimler hem de bu isimler Kabine’de mi yer alacak? sorusunu getirdi.

3 DÖNEMLİK 57 İSİM VAR

Edinilen bilgiye göre 285 milletvekili olan AK Parti’de 57 isim 3 dönem kuralına takılıyor. Bu isimler arasında genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri de bulunuyor.

ŞENTOP VE YILMAZ DA ÜÇ DÖNEM KURALINA TAKILIYOR

Daha önce Anayasa Komisyonu Başkanlığı da yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop da 27. Dönemden önce de milletvekilliği yaptı. Bu nedenle yeniden aday olamayacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı da yapan ve halen AK Parti Grup Başkanı olan İsmet Yılmaz da 3 dönem kuralı nedeniyle yeni dönemde Meclis’te olmayacak.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI DA GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DE VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Leyla Şahin Usta ve Vedat Demiröz de 3 dönem kuralına takılan isimlerden.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç da 3 dönem Meclis’te görev yaptığı için yeni dönemde olmayacak isimler arasında yer alıyor.

Geçmiş dönemde bakanlık ve genel başkan yardımcılığı yapan isimlerden Ahmet Aydın, Akif Çağatay Kılıç, Cevdet Yılmaz, Emrullah İşler, Erol Kaya, Fikri Işık, İlknur İnceöz, Mahir Ünal, Öznur Çalık, Veysel Eroğlu’nun da 3 dönemlik olduğu belirtiliyor.