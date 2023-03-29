Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu tekerlek tümsekte kalmayacak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu yıl belediyelerimizin ve STK'larımızın Ramazan'a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

Ramazan Bayramı'nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Eğitimden sağlığa hiçbir hizmetini eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri yürüteceğiz.

Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği inancıyla 85 milyon bir olarak mücadele edeceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken Türkiye Yüzyılı'ndan geri adım atmayacağız.

Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. Togg 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Her başarının ardında böyle bir emek, büyük bir sabır ve gayret var. Pazartesi günü aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemisine kadar savunma sanayi projelerini paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi törenini yaparken müjdelerimiz de olacak.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

Şimdiden iki ayrı müjdeyi paylaşalım: Birincisi elektrikte tüm abonelerde nisandan itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceği hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız.

Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesi sağlıyoruz.

Bu ülkede her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, herkesi bağrına basan biz olduk.

SEÇİM SÜRECİ

2002 seçimlerin 'Tek başına iş başına' diyerek girmiş ve iktidara gelmiştik. 14 Mayıs'ta kayıpların telafisi ve hayallerin hayata geçirilmesi için milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz. Seçim süreci 10 Mart'ta aldığımız kararla, YSK'nın belirlediği takvime göre ilerliyor. Önceki gün itibariyle Cumhurbaşkanı adayları belli oldu.

Şahsımızla birlikte 4 Cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Milletimizin 14 Mayıs'ta da ülkesi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu sürecin sonucunda milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma yolculuğunu devam ettirecektir. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı inşasına kimse set vuramayacak.

Seçim dönemini, milletimizin acısına hürmeten suhuletle geçirmeyi planlıyoruz. 6 Şubat'tan beri ortaya koyduğumuz vakur duruş bunun en güzel örneğidir. Doğruları konuşmaktan, hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz.

İnancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaleti koruyacak, soğukkanlılığı muhafaza edeceğiz. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarının içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın biz muhabbetin diliyle, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız.

Bizim için sokaktaki her vatandaşımız ya ittifakıma oy veren ya da oy vermeye aday seçmendir. Türkiye büyük bir ailedir, 85 milyonun tamamı bu ailenin mümtaz birer ferdidir.

Bu ülkeye eser kazandırmaktan, millete hizmet etmekten daha fazla gurur, bahtiyarlık, şan tanımıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde tüm Cumhurbaşkanı adaylardan, partilerden beklentimiz rekabetin ve mücadelenin çıtasını eser ve hizmet yarışının altına düşürmemektir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KOLTUKLARININ ALTINA ALAN..."

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Terör örgütlerinin koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşru bir aktör gibi sunulmasını kabul etmiyoruz.

Ana muhalefetin başındaki zat terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor. Yavru muhalefet o da nasıl tanımlıyor. Biz bunları seçime kadar milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok. Hiçbir siyasi parti terör örgütleriyle arasındaki mesafeyi belirlemeden meşruiyet tartışmasını aşamaz.

KILIÇDAROĞLU'NA DEMİRTAŞ TEPKİSİ

Normal şartlarda bu partiyi, terör örgütüyle arasına mesafe koymaya davet etmesi gereken CHP'nin aynı noktaya yönelmesi demokrasimiz için endişe verici. Parlamentoda ziyaret eden ana muhalefet partisi değil mi? Onlarla gizli kapılar arasında neleri görüştü, neleri vadetti, nelerin pazarlığını yaptı.

Biz geçmişte ülkemizin 40 yıllık yarası terör meselesini çözmek için yapılacak her şeyi yaptık. Terörle mücadeleyi ta Cudi'de, Tendürek'te, Besler'de en güçlü şekilde veren bizim iktidarımızdır. Onları mezara biz gömdük. Ana muhalefetin başı ne diyor, 'Demirtaş'ı çıkaracağız' diyor. Diyarbakır'da 251 yavrumuzun ölümüne neden olan bu değil mi? Onların ölümüne sebep olan, ülkemizin bunu kalkıp da içeri alması karşısında sen nasıl hala dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın.

PKK terör örgütü ve Suriye'deki kolu tercihini silahtan, bölücülükten, çukur siyasetinden yana kullandı. Tehditleri kaynağında yok etmeye başlayarak, bunun gerisinde çözüm iradesi olduğunu gösterdik. FETÖ terör örgütü de ihanetinin bedelini hukuk önünde ödedi, ödüyor ve ödeyecek. Türkiye için bu meseleler artık kapanmıştır. Devletimiz ve milletimizin kırmızı çizgisi olan bu hususlar seçimlere kurban edilemez.

CHP'NİN SEÇİM SLOGANI

Şimdi sana söz baharlar gelecek diyenler ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirebilir. Bunların baharı da milletimiz için kara kıştan beter felakettir. Tarihe not düşmek adına biz ikazımızı tekrar ifade ediyoruz. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz.

ŞİMDİ YENİ BİR EŞİK

AK Parti kurulduğu günden beri hep takip edilen, örnek ve model alınan parti olmuştur. Ezberleri bozmakla kalmadık Türkiye siyasetine yepyeni bir soluk, ufuk, bakış açısı kazandırdık. Rakiplerimizi de değiştirdik.

Anadolu insanını hürmete layık görmeyenleri, seçimden seçime de olsa milletin kapısını çalmaya mecbur bıraktık. Kendisine hakaret edenler eskisi gibi halka rağmen halkçılık yapamıyor. Artık hiç kimse bu ülkedeki sessiz çoğunluğu görmezden gelemiyor.

Rahmetli Menderes'in kalkınma hamlesini zirveye çıkaran da biz olduk. Pek çok siyasi liderin ömrünü adadığı hayali son 20 yılda biz gerçeğe dönüştürdük. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizin kazanımlarını kurumsallaştırarak yeni bir ufuk açtık.

Adı krizle ve darbelerle anılan ülkemizi bölgesinin ve küresel siyasetin parlayan yıldızı haline getirdik. Afrika'dan Asya'ya güçlü, itibarlı, onurlu bir Türkiye inşa ettik. Şimdi yeni bir eşik belirliyoruz; bu eşik Türkiye Yüzyılı eşiğidir.

SON GRUP TOPLANTISI

2014 yılında Cumhurbaşkanlığı için yola çıktığımızda bunun bir Fatiha olduğunu, başlangıç olduğunu ifade etmiştik. Her seçimde yeni sesle, nefeslerle tazelenen kadrolarımız için hep aynı tespitte bulunduk. Veda değil, yeni başlangıç yapıyoruz dedik. 27'nci dönem son grup toplantısını düzenlediğimiz grup toplantımızda partimize, ülkemize ve milletimize hizmet eden arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum.

YSK'nın takvimine göre 9 Nisan'da aday listelerimizi teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı nedeniyle yeni isimler de yer alacak. Arkadaşlarımızın bir kısmıyla önce aday sonra milletvekili olarak devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Tüm arkadaşlarımızla farklı görevlerde mücadeleye devam edeceğiz. Eğilmeden, bükülmeden bu çatı altında hizmetini sürdüren herkese ihtiyacımız var.

Bakanlarımız 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te çalışmalarını sürdürecekler. Seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Aşacak daha çok engel var, kazandıracak daha çok hizmet var.