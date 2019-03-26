Çimsa, Ak Yatırım’ın danışmanlığı ve aracılığı ile 21 Mart 2019 tarihinde 2 yıl vadeli, TRLIBOR’a endeksli 150 milyon TL tutarındaki ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. Yatırımcılardan yoğun talep gören bu ilk tahvil ihracında, öngörülenin 4 katı talep toplandı. Türkiye Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası’ndan ilk kez finansman sağladıklarını belirten Çimsa CEO'su Ülkü Özcan, “Çimsa’nın finansal kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla nitelikli yatırımcılara ilk tahvil ihracımızı sonuçlandırdık. İlk ihracımızda talebin yoğun olması bizi çok mutlu etti. Yurt içinde beş fabrikamız ve yurt dışındaki iştiraklerimiz ile Türkiye'nin ihracat liderlerinden biri olan şirketimizde, finansal kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve zorlu piyasa koşullarında etkin nakit akış yönetimi yapmak önceliklerimizdir” dedi.
İKİ YIL VADELİ
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Ak Yatırım aracılığıyla Çimsa’yı özel sektör borçlanma araçları piyasasıyla başarılı bir şekilde buluşturabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çimsa’nın 2 yıl vadeli bu ilk ihracı, borçlanma araçları piyasasında daha uzun vadelerle daha yüksek miktarda kaynak yaratımına olanak sağlayarak piyasanın gelişimine de destek olmaktadır. Daha da önemlisi, bu ihraç aracılığıyla finans piyasalarının bilinirliği en yüksek sanayi şirketlerinden olan Çimsa’yı oldukça geniş bir nitelikli yatırımcı kitlesi ile buluşturduk. Nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleşen ihraca; kurumsal yatırımcıların gösterdiği yoğun ilginin yanı sıra, bireysel yatırımcılardan da güçlü talep geldi. 100’den fazla yatırımcıdan talep toplanan ihraçta, toplam talep tutarı planlanan ihraç büyüklüğünün 4 katına ulaştı. Bu ihraç sayesinde Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu daha da güçlendirdik” dedi.
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