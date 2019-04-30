Aktaş, akaryakıt sektöründe bazı dağıtım şirketlerinin fatura üzerinden yaptığı sistematik vergi kaçakçılığının önüne geçmek için EPGİS tarafından hazırlanan önerileri basın mensuplarıyla paylaştı.
Maliye'nin geçen yılki vergi yüzsüzleri listesinde söz konusu akaryakıt dağıtım şirketlerinin ödemediği vergi tutarının 17,5 milyar liraya çıktığını aktaran Aktaş, "Bu miktarın bu yıl 22 milyar lirayı aşmasını bekliyoruz. Bu şirketler vergi kaçırarak hem devletin hem de vergisini verip onuruyla çalışan şirketlerin gelirini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaçakçılığın bir irsaliyenin birden fazla kullanılarak yapıldığını anlatan Aktaş, bu şirketlerin ürünlerini piyasanın altındaki fiyatlarda satarak, vergi ödeyen diğer bayilerin rekabette geri plana düşmesine ve mali dar boğaza girmesine yol açtığını söyledi.
GEÇİCİ VE KÖKTEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) sektörün görüşüne açılan e-İrsaliye sisteminin 1 Ocak 2020'de hayata geçeceğini belirten Aktaş, "Gelecek yıl başlayacak e-İrsaliye sisteminin 6 ay öne çekilerek 1 Haziran 2019'da başlatılmasıyla akaryakıtta e-İrsaliye devlete 6 ayda 5 milyar lira kazandırır." dedi.
Aktaş, akaryakıtta vergi kaçakçılığıyla mücadelede alınması gereken diğer tedbirlere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yıl sonunda devreye alınması planlanan yeni nesil, ödeme kayıt edici cihaz sisteminde satış verileri saniyeler içinde GİB'in veri toplama depolarına aktarılabilir ve istasyonlara giriş yapan araçların plaka bilgileri de GİB'e bildirilebilir. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesine 'sadece akaryakıt sektörü ve sektörden geçersiz evrak alanlarda geçerli olmak üzere' ifadesi eklenebilir ve 3 yıla kadar olan hapis cezasına yüksek mali ceza da eklenebilir. Ayrıca tespit edilen cironun yüzde 5’inden az olmamak üzere mali bedel cezası verilebilir ve bu bedel ödeninceye kadar ilgili istasyon mülkü mühürlenebilir ve lisansları askıya alınabilir. Akaryakıttan alınan yüzde 18’lik KDV yüzde 1’e çekilerek, aradaki yüzde 17’lik kısım ÖTV’ye eklenebilir, bu adım vergi kaçakçılığını tamamen ortadan kaldıracaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.