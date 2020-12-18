Reuters

Akbank, Unit Investment firmasına kullandırmış oldugu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy'deki Les Ottomans Oteli'ni, alacağına mahsuben icra satışında 430 milyon TL bedelle aldığını duyurdu.

Banka, konuya ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, söz konusu kredi için kayıtlarında özel karşılık ayırmış olduğunu ve ilave karşılık etkisi doğmayacağını belirtti.

Açıklamaya göre Akbank, tapunun banka adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılmasını

planlıyor.