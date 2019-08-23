AGİ 2019 ücretleri ne kadar?

Kredi faizleri, para politikalarındaki değişiklikle düşmeye başladı. Yüksek faizler nedeniyle azalan kredi talebi, kamu bankalarının öncülüğünde indirilen faiz oranlarıyla tekrar canlanma eğiliminde. Vatandaşlar, konut ve tüketici kredileri başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidermek için bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı.

Akbank, tüketici kredilerinde yüzde 2.01 faiz oranı uyguluyor. Yıllık efektif faiz oranı ise yüzde 33,8525 şeklinde.

Buna göre 10 bin liralık 24 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 553.71 TL, 36 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 418.75 TL oldu.

Akbank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 1.35 seviyesine indirdi ancak 180 ay vadeli konut kredisi uygulamasına geçmedi. 10 yıl vadeli 100 bin liralık konut kredisinin geri ödemesi aylık 1687,62 TL

Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.

2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.