Akbank ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
Bankadan dün KAP'a yapılan açıklamada 2018-2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtildi.
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