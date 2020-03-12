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Akbank'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Akbank ile BANKSİS arasında 2018-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

akbank
Reuters

Akbank ile Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Bankadan dün KAP'a yapılan açıklamada 2018-2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığı belirtildi.

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