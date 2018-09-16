Türkiye'nin en doğal güzellikleri

16.09.2018 - 15:38 | Güncelleme:

Aksa Doğalgaz; doğalgaz ulaştırdığı 31 ildeki doğal güzellikleri, 2017 Faaliyet Raporu'nda derledi. 31 ilin sınırları içerisinde yer alan 27 il merkezi, 175 ilçe ve beldede 4,5 milyon potansiyel aboneye hizmet veren şirket faaliyet raporunun bir bölümünü "Doğal Güzellikler Atlası" olarak kurguladı.

  • 1 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
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    Atlasta şirketin faaliyet gösterdiği illerdeki çok tanınmayan göller, şelaleler, yaylalar, tarihi yapıları içeren 74 özel rota, "Nasıl gidilir?" yönlendirmeleriyle birlikte sektör paydaşları ve seyahatseverlerin beğenisine sunuldu. Şirket geçen sene faaliyet raporunu Doğal Lezzetler Atlası konseptiyle hazırlamış ve Felis PR Bölümü Kurumsal Raporlar Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.

    İşte Türkiye'deki Doğal Güzellikler Atlası'nda yer alan yerler:

  • 2 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
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    Adana Kapıkaya Kanyonu

  • 3 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
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    Adana Varda-Belemedik Vadisi

  • 4 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
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    Adana

  • 5 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
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    Anavarza Antik Kenti Afyon

  • 6 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    6 | 102

    Afyon Frig Vadisi

  • 7 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    7 | 102

    Afyon Acıgöl Flamingo Kuş Gözlemevi

  • 8 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
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    Afyon Eber Gölü

  • 9 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    9 | 102

    Ağrı Dağı Milli Parkı

  • 10 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    10 | 102

    Ağrı İshak Paşa Sarayı

  • 11 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    11 | 102

    Amasya Borabay Gölü

  • 12 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    12 | 102

    Amasya Kral Kaya Mezarları

  • 13 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    13 | 102

    Amasya

  • 14 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    14 | 102

    Balıkesir Hasanboğuldu Göleti

  • 15 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    15 | 102

    Balıkesir Şahindere Kanyonu 

  • 16 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    16 | 102

    Balıkesir Tahtakuşlar Köyü

  • 17 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    17 | 102

    Balıkesir

  • 18 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    18 | 102

    Batman Hasankeyf Antik Kenti

  • 19 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    19 | 102

    Batman Malabadi Köprüsü

  • 20 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    20 | 102

    Batman Zeynel Bey Kümbeti

  • 21 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    21 | 102

    Batman

  • 22 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    22 | 102

    Bayburt Soğanlı Dağı

  • 23 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    23 | 102

    Bayburt Yeraltı Şehri

  • 24 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    24 | 102

    Bayburt

  • 25 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    25 | 102

    Bilecik Bozcaarmut Göleti

     

  • 26 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    26 | 102

    Bilecik Suuçtu Şelalesi

     

  • 27 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    27 | 102

    Bilecik

  • 28 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    28 | 102

    Bolu Çubuk Gölü

  • 29 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    29 | 102

    Bolu Seben Kaya Evleri

  • 30 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    30 | 102

    Bolu

  • 31 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    31 | 102

    Bursa  Ayvaini Mağarası

  • 32 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    32 | 102

    Bursa Suuçtu Şelalesi

  • 33 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    33 | 102

    Bursa Uçansu Şelalesi

  • 34 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    34 | 102

    Bursa

  • 35 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    35 | 102

    Çanakkale Atikhisar Kalesi

  • 36 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    36 | 102

    Çanakkale Kemerdere

  • 37 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    37 | 102

    Çanakkale Mıhlı Şelalesi

  • 38 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    38 | 102

    Çanakkale

  • 39 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    39 | 102

    Düzce Efteni Gölü

  • 40 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    40 | 102

    Düzce

  • 41 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    41 | 102

     Elazığ 

  • 42 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    42 | 102

    Elazığ Surp Lusavoriç Kilisesi

  • 43 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    43 | 102

    Elazığ Üryan Baba Türbesi

  • 44 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    44 | 102

    Eskişehir

  • 45 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    45 | 102

    Eskişehir Beşikderesi

  • 46 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    46 | 102

    Eskişehir Yapıldak Kale

  • 47 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    47 | 102

    Giresun

  • 48 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    48 | 102

    Giresun Mavi Göl

  • 49 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    49 | 102

    Giresun  Yedi Değirmenler Tabiat Parkı

  • 50 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    50 | 102

    Gümüşhane

  • 51 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    51 | 102

    Gümüşhane Artabel Gölleri Tabiat Parkı

  • 52 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    52 | 102

     Gümüşhane Karaca Mağarası

  • 53 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    53 | 102

    Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi

  • 54 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    54 | 102

    Hatay  

  • 55 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    55 | 102

    Hatay Beşikli Mağara

  • 56 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    56 | 102

    Hatay Beşikli Mağara

  • 57 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    57 | 102

    Malatya

  • 58 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    58 | 102

    Malatya Günpınar Şelalesi

  • 59 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    59 | 102

    Malatya Sultansuyu Harası

  • 60 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    60 | 102

    Manisa

  • 61 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    61 | 102

    Manisa Kula Peri Bacaları

  • 62 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    62 | 102

    Manisa Sardes Antik Kenti

  • 63 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    63 | 102

    Mersin Sarıkavak Kisecik Kanyon

  • 64 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    64 | 102

    Mersin

  • 65 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    65 | 102

    Mersin Soli Pompeipolis Antik Kenti

  • 66 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    66 | 102

    Mersin Yerköprü Şelalesi

  • 67 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    67 | 102

    Ordu

  • 68 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    68 | 102

     Ordu Perşembe Yaylası

  • 69 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    69 | 102

    Ordu Ulugöl

  • 70 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    70 | 102

    Osmaniye

  • 71 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    71 | 102

    Osmaniye Kırmıtlı Kuş Cenneti

  • 72 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    72 | 102

    Osmaniye Kastabala-Hierapolis

  • 73 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    73 | 102

    Osmaniye Sabun Çayı

  • 74 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    74 | 102

    Rize Kıble Dağı Camii

  • 75 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    75 | 102

    Rize

  • 76 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    76 | 102

    Rize Elevit Yaylası

     

     

  • 77 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    77 | 102

    Rize Pokut Yaylası

  • 78 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    78 | 102

    Samsun

  • 79 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    79 | 102

    Samsun Akalan Şelaleleri

  • 80 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    80 | 102

    Samsun Simenit Gölleri

     

  • 81 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    81 | 102

    Siirt

  • 82 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    82 | 102

    Siirt Derzin Kalesi

  • 83 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    83 | 102

    Siirt Kaletül Üstat Tepesi

  • 84 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    84 | 102

    Sivas

  • 85 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    85 | 102

    Sivas Dipsiz Göl Şelalesi

  • 86 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    86 | 102

    Sivas Gökpınar Gölü

  • 87 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    87 | 102

    Şanlıurfa 

  • 88 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    88 | 102

     Şanlıurfa Halfeti

  • 89 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    89 | 102

    Şanlıurfa Takoran Vadisi

  • 90 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    90 | 102

    Tokat

  • 91 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    91 | 102

    Tokat Ballıca Mağarası

  • 92 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    92 | 102

    Tokat Çatak Yaylası

  • 93 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    93 | 102

    Tokat Kaz Gölü

  • 94 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    94 | 102

    Trabzon

  • 95 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    95 | 102

    Trabzon Çal Mağarası

  • 96 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    96 | 102

    Trabzon Kadıralak Yaylası

  • 97 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    97 | 102

    Van Akdamar Adası

  • 98 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    98 | 102

     Van Muradiye Şelalesi

  • 99 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    99 | 102

     Van Vanadokya

  • 100 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    100 | 102

    Zonguldak

  • 101 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    101 | 102

    Zonguldak Gümeli Yaylaları

  • 102 Aksa'dan Doğal Güzellikler Atlası
    102 | 102

    Zonguldak Kayalıdere Şelaleleri

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