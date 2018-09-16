Türkiye'nin en doğal güzellikleri

Aksa Doğalgaz; doğalgaz ulaştırdığı 31 ildeki doğal güzellikleri, 2017 Faaliyet Raporu'nda derledi. 31 ilin sınırları içerisinde yer alan 27 il merkezi, 175 ilçe ve beldede 4,5 milyon potansiyel aboneye hizmet veren şirket faaliyet raporunun bir bölümünü "Doğal Güzellikler Atlası" olarak kurguladı.