Fare, Alman toplumuna katkılarından dolayı ödüllendirildi

İHA / HABERTURK.COM

Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier geçtiğimiz günlerde, ülkenin en başarılı çocuk programlarından biri olan “Die Sendung mit der Maus” adlı programın (Fare ile Yayında) ana karakteri olan 'Fare'yi ödüllendirdi.

Steinmeier, başkent Berlin’deki resmi konutu Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törende sırasında Fare'ye Liyakat Nişanı’nı takdim etti.

Törende Fare'ye programın sunucusu Ralph Caspers da eşlik etti.

Steinmeier yaptığı açıklamada, “Fare bir ödülü hak ediyor. Çünkü uzun yıllardır çocuk ve ergenlerin sorularını yanıtlıyor” ifadesini kullandı.

Steinmeier’a göre fare; çocukları daha akıllı hale getirmekle kalmayıp onları etraflarındaki dünya ile ilgili daha meraklı bireyler yaptı ve onlara bilgi edinmenin, öğrenmenin aynı zamanda eğlenceli bir şey olabileceğini gösterdi.

1971 yılından beri yayında olan program kültür, politika, bilim ve daha pek çok alanda Alman çocuklarının sorularını yanıtlamaya devam ediyor.