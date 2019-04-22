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Almanya’da meydana gelen trafik kazasında 3 Türk genci hayatını kaybetti.
POLİS: ARAÇ SÜRATLİ OLABİLİR
Marl polisinden yapılan açıklamada otomobilin virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki direğe çarptığı, 3 gencin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirtildi. Polis, aracın aşırı süratli olmasından şüphelendiklerini duyurdu.
Alman basının geniş yer verdiği 3 gencin hayatını yitirdiği kaza haberinde, virajda yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan aracın motorunun araçtan ayrıldığı dikkat çekilerek, seyir halindeki Opel marka aracın çok süratli seyretmiş olacağı bilgisi kaydedildi. Kaza kurtarma ve sağlık ekibinin anında kaza mahalline geldiği belirtilen haberlerde, tüm çabalara rağmen araçta sıkışan 19 ve 21 yaşında olan gençleri almaya gelen ambulans helikopterin de, gençlerin sıkıştıkları araçta ölmeleri üzerine kaza yerine inmeden geri döndüğü bildirildi.
Kaza sonrası yakındaki caddeler öğle saatlerine kadar trafiğe kapatıldı. Kazada parçalanan aracın incelenmesi ve kaza sebebinin tespiti için olay yerine bölge savcılığının talebiyle kaza kırım ekibi geldi.
CENAZELERİN ZONGULDAK'A GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR
Hayatını kaybeden gençlerin cenazelerinin savcılık soruşturmasının ardından memleketleri Zonguldak’a götürülmesi bekleniyor.
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