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Alpay'a Zeki Müren tepkisi!

Müzisyen Alpay'ın, son röportajında Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki topladı. Alpay, "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur." ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrasında Alpay cephesinden açıklama geldi

Alpay'a Zeki Müren tepkisi - Magazin haberleri

Geçtiğimiz ay Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren'i hedef almasının ardından bu kez de müzisyen Alpay, 'Sanat Güneşi' hakkında konuşulacak açıklamalarda bulundu.

85 yaşındaki Alpay, Zeki Müren ile ilgili, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur. Kendi kendisini ‘Sanat Güneşi’ ilan etti." ifadelerini kullandı.

Alpay'ın bu söylemleri, müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılandı ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

"YAPMAYIN BE ABİ!"

Behzat Uygur da Twitter hesabından, "Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı... Yapmayın be abi!" mesajını paylaştı.

ALPAY'DAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler ardından Alpay, "Tamamen samimi hislerimi ifade ettim. Hissettiğim duyguları aktardım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil." açıklamasını yaptı.

ÖZDEMİR ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başka bir müzisyen Özdemir Erdoğan ise "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı." demişti.

BU İLK DEĞİL

Erdoğan, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Zeki Müren hakkında geçtiğimiz yıl temmuz ayında da eleştirilerde bulunmuştu.

80 yaşındaki Erdoğan, Müren hakkında şunları söylemişti:

"1952 senesinde sahneye çıktığı vakit, smokiniyle birinci sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibiydi. Özel hayatı sebebiyle 60'ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek oldu. Bu adama 'Paşa' dediler. Bir paşa da çıkıp, "Buna madam deyin ama 'Paşa' demeyin" demedi. Böyle bir şey olur mu? Zeki Müren rol model oldu. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu, adam gibi çıktı ve şarkı söyledi."

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