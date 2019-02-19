Katılım Emeklilik 'in Türkiye’nin sigorta, risk ve emeklilikle ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi için ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’ gerçekleştirdi.

Araştırma çok önemli sonuçları ortaya koydu. Örneğin 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 72'si imkanı olsa önce kendini sigortalatacağını belirtirken kadınlar ise fedakârlığını yine gösterdi. Araştırmaya katılanların yüzde 59.8'i önce ailesini sigortalatmak istediğini belirtirken bu oran kadınlarda yüzde 64'e çıktı.

Katılımcıların tümü içinde kendimi sigortalatırım diyenlerin oranı yüzde 57.6 ve çocuklarımı sigortalarım diyenlerin oranı ise yüzde 25.1 olarak sonuçlara yansıdı.

ALTININ HASTASIYIZ AMA DOLARA YÜZ VERMİYORUZ

Araştırmanın ikinci çarpıcı sonucu "Elinize aylık tasarruf edebileceğiniz bin lira geçse nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna verilen yanıtta ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 19.4'ü beklendiği gibi altın alacağını belirtirken sadece yüzde 6'sı dövize yatırım yapacağını belirtiyor. Oysa Türkiye'de yatırımların yarısından fazlası döviz hesaplarında park etmiş durumda. Bu soruya verilen yanıtlarda ikinci sırada 'ev kredisine girerim' diyenler üçüncü sırada para biriktirip yastık altında tutacağını söyleyenler geliyor.

TÜRKİYE DÜNYADAN DAHA İYİ OLACAK

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 11.2'si gelecek 12 ayda dünyanın ekonomik durumunun iyi olacağını düşünürken bu oran Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili yüzde 16.5'e çıkıyor. Yine de katılımcıların yüzde 63.4'ü önümüzdeki 1 yılda Türkiye ekonomisinin kötüye gideceğini düşünüyor.

Tasarruf denilince aklına para biriktirmek gelenlerin oranı yüzde 17, ikinci sırada yüzde 12.9 ile elektrik tasarrufu geliyor. Halkın yüzde 54.5'i tasarrufunu para biriktirerek sağladığını belirtirken bunların içinden yüzde 54.3'ü de tasarruf ettiği parayı bankada değerlendiriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 23.4'ü Bireysel Emeklilik Fonları aracılığı ile tasarruf ederken yüzde 19.9'u altın alıyor.

Katılımcıların yüzde 59.3'ünün BES'e katılmama nedeni gelir yetersizliği ve yüzde 12.5'i ise sisteme güvenmiyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 90'ınından fazlası BES hakkında yeterli bilgiye sahip.

SİGORTANIN YARAR SAĞLANDIĞINI BİLİYORUZ

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek araştırma sonuçlarına ilişkin olarak “Çıktılar arasında aslında tüm durumumuzu özetleyen bir sonuç var. Halkımızın yüzde 72’si bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşünüyor ama sigorta sahiplik oranının henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını görüyoruz” dedi.

KAYGILI TÜRKİYE

Sincek, halkın yüzde 73,4’ünün; ‘Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var’ dediğini ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ünün bu konuda bir şey yapmamayı tercih ettiğini belirterek "Oysa eğitimi güvence altına almak için bizim ve birçok sigorta şirketinin bünyesine eğitim sigortaları mevcut. Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda, halkımızın yüzde 29’unun; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak herhangi bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik. Bu nedenle halkımızın sigorta okuryazarlık seviyesini yükseltmek, tasarruf bilinci oluşturmak ve gelecekte oluşabilecek birçok finansal sorunun bugünden önünün alınabileceğini anlatmak için önümüzdeki dönemde ‘Tasarruf eğitimleri’ vermeye karar verdik” dedi.

GELECEĞİMİZİ GÜVENCEYE ALACAĞIZ

Sincek sözlerine şöyle devam etti, “BES ve sigorta ürünleri ile ilgili daha bilgilendirici, daha ulaşılabilir materyaller üreteceğiz. Dijital kanalları sigorta okuryazarlığını arttırıcı içeriklerle zenginleştireceğiz. Ayrıca İstanbul ile başlamayı hedeflediğimiz eğitimlerimizle Türk halkının ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu tasarruf algısına katkı sağlayacağımıza ve geleceğimizi güvence altına alacağımıza inancımız tam.”

“Katılım Emeklilik olarak 5 yıllık hedeflerimize 4 yılda ulaştık. Katılım esaslı anlayışımızın çok iyi karşılık bulduğunu gördük. Geçtiğimiz yıl BES’te (OKS Hariç) sözleşme artışında sektör % 0,13 gerilerken, Katılım Emeklilik olarak biz %27 oranında büyüme gösterdik. Ayrıca tüm emeklilik fonlarının ağırlıklı getiri performansında da Katılım Emeklilik katılımcısına ortalamanın yüzde 5,5’i kadar daha fazla getiri kazandırdı. 2019 yılı için belirlediğimiz hedef; 100 bin gönüllü BES sözleşmesi ve takribi 150 bin yeni otomatik katılım sözleşmesi…

Türkiye ekonomisine derinlik kattığına inandığımız katılım sigortacılığında da öncüyüz. Geçtiğimiz yıl hayat sigortalarında 42,5 milyon TL prim üretimi ve % 58,5 pazar payıyla; ferdi kaza sigortalarında 7,8 Milyon TL prim üretimi ile toplamda 50 Milyon TL’nin üzerinde üretimle faizsiz kategoride sektör liderliğimizi sürdürdük. Katılım esaslı sigortacılığın hayatın her alanını kapsayabildiğini ürünlerimizle gösterdik. Sigorta okuryazarlığı konusunda da yaptığımız çalışmalarla insanların tasarruf bilincini arttırıp sigorta algısını güçlendirerek güvenli ve huzurlu yarınları bugünden inşa etmenin mümkün olduğunu göstereceğiz.”