Altın Güvercin'in jürisi belli oldu 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin pop müzik alanında düzenlenen ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin Beste Yarışması'na sayılı günler kala jüri üyeleri belirlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenecek olan 24. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın jüri başkanlığını bu yıl prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker yapacak.

Jüride Ahmet Güvenç, Ayhan Sicimoğlu, Baha Boduroğlu, Gültaç Eviz, Işın Karaca, İskender Paydaş, İzzet Öz, Mine Mucur, Oğuzhan Uğur, Serenad Bağcan ve Vedat Sakman yer alacak. 12 kişilik büyük jüri, 12 Eylül'de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da ön jüri tarafından belirlenen 10 finalisti canlı olarak dinleyerek değerlendirmede bulunacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın internet sitesi üzerinden devam etmekte olan dijital oylamanın sonuçları 13. jüri olarak değerlendirilecek.

DİJİTAL OYLAMA SÜRÜYOR

altinguvercin.com.tr adresi üzerinden devam eden oylamada, 10 finalist besteyi dinleyerek oy vermek mümkün. Sadece 1 kez oy kullanmaya olanak veren dijital oylama sistemi, 12 Eylül'de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek olan final gecesinde, son bestenin seslendirilmesinin ardından jüri üyelerinin değerlendirme süreci ile eş zamanlı olarak sona erecek. Ayrıca dijital oylamaya katılanlar arasında yapılacak çekilişle iki kişiye hediye verilecek. Çekiliş sonucunda bir kişi Ramada Otel'de iki kişilik, iki gecelik tatil yapma şansı yakalarken; bir kişi ise 2022 yılında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek tüm konserlerde geçerli olacak iki kişilik Altın Bilet kazanacak.

SONUÇLAR CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın sonuçları, 12 Eylül Pazar akşamı bir TV kanalından canlı yayınlanacak olan büyük final gecesinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ödüller sahiplerine halkın huzurunda verilecek. Yarışmada birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL para ödülü verilecek. Sonuçlar, bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak ve ödüller sahiplerine halkın huzurunda verilecek.

24. YIL ONUR ÖDÜLÜ NÜKHET DURU'NUN

24. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesinde Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nükhet Duru sahne alacak. Sunuculuğunu ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in yapacağı gecede, geleneksel Onur Ödülü sevilen sanatçı Nükhet Duru'ya takdim edilecek.

ZEYNEP BASTIK SEVENLERİYLE BULUŞACAK

6 Eylül tarihinde Kervansaray'da gerçekleşecek bir gala etkinliği ile başlayacak olan 24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Altın Güvercin Belgeseli de ilk kez seyirci ile buluşacak. Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in kendine has üslubuyla seslendirdiği ve Altın Güvercin'in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 8 Eylül'de Kervansaray'da gerçekleşecek. Belgesel 9 ve 10 Eylül tarihlerinde de tekrar Kervansaray'da gösterilecek. Yarışma kapsamında 11 Eylül'de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık sahne alacak.