Amasya´da öğrencilerden 10 Kasım koreografisi

AMASYA´da130 öğrenci ve 5 öğretmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde vefat tarihini gösteren koreografi hazırladı.

Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 130 öğrenci ve 5 öğretmen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, okul yönetiminin de desteğiyle koreografi hazırladı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak bedenleri ile Atatürk'ün ebediyete intikalinin tarih olan 1938 ve sonsuzluk işaretini koreografi ile oluşturdu. Koreografi, dronla da görüntülendi.