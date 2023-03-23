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Haberler Magazin Amine Gülşe kızlarıyla alışveriş turunda - Magazin haberleri
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Amine Gülşe kızlarıyla alışveriş turunda

Mesut Özil'in eşi Amine Gülse, kızları Eda ve Ela ile birlikte çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı

Amine Gülşe kızlarıyla alışveriş turunda - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Öğle saatlerinde İstinyePark'a giden Amine Gülşe, dünyaca ünlü mağazaları gezdi.

Yeni sezon ürünleri inceleyerek alışveriş yapan Amine Gülşe, vale noktasında otomobiline binmeden önce görüntülendi.

3 yaşındaki Eda ve geçtiğimiz eylül ayında dünyaya gelen Ela ile muhabirlere poz veren Gülşe, ardından özel otomobiline binerek oradan ayrıldı.

FUTBOLU BIRAKTI

Öte yandan kariyerini Başakşehir’de sürdüren 34 yaşındaki Mesut Özil, dün futbolu bıraktığını açıklamıştı. Özil, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı" demişti.

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