Amir Hadziahmetovic: Çok zor bir maçtı
Beşiktaş'ın orta sahası Amir Hadziahmetovic, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maçtı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, karşılaşmayı değerlendirdi.
"ÇOK ZOR BİR MAÇTI"
Bosnalı futbolcunun sözleri şu şekilde:
"Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oyun oynadık, golü de bulduk. İkinci yarının başında golü yedik ve mental olarak düştük. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi ve 3 puanı alamadık. İlk yarı sonraki maçlar için bizim için güzel bir örnek."