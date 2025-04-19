Amir Hadziahmetovic: Çok zor bir maçtı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK ZOR BİR MAÇTI"

Bosnalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oyun oynadık, golü de bulduk. İkinci yarının başında golü yedik ve mental olarak düştük. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi ve 3 puanı alamadık. İlk yarı sonraki maçlar için bizim için güzel bir örnek."