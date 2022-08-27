Ampulü Kim İcat Etti?

Akkor ampul olarak bilinen ve üzerinde birçok bilim insanın çalıştığı bu buluş en pratik ve en kullanılabilir halini Thomas Edison ile kazanmıştır. 1879 yılında bu başarıyı sağlayan Thomas Edison 1880 yılında evlerde kullanılabilecek ampulü üretmeyi başarmıştır.

Her ne kadar, ampulün mucidi dendiği zaman akla gelen ilk isim Thomas Edison olsa da Edison; ampulü icat eden değil, onu pratik bir şekilde kullanılabilen bir aygıt olarak ortaya koyan bilim insanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1800’lü yıllardan başlayarak Alessandro Volta, Humpry Davy, William State gibi birçok bilim insanı bu alanda çalışmıştır.

Birçok bilim insanının üzerinde çalıştığı ve günümüzde 2 ila 8 yıl arasında bir dayanıklılık süresine sahip olan ampul nerede bulundu? Ampul hani ülkede bulundu? İşte, tüm detaylar…

Ampül Nasıl İcat Edildi?

Tarihimizde ilk kez çalışabilen ampulün icadı 1800’li yılına kadar gitmektedir. İtalyan mucit Alessandro Volta; çinko ve bakır diskler vasıtasıyla ilk ampulü üretmeyi başarmıştır. Fakat bunun üzerine gitmek yerine bugün batarya olarak kullandığımız aygıtları üretme yolunu seçmiştir.

İlk potansiyel ampulün icadında ise karşımıza çıkan isim İngiliz mucit Humprey Davy’dir. Volta’nın ürettiği bataryaları kullanarak bir ampul icat etmeyi başarmış olan Davy; ne yazık ki ticari bir başarı elde edememiştir. Fakat yine de kısa sürede sönen bu ampuller tasarım olarak 1800’lü yıllara damgasını vurmayı başarmıştır.

Pratiklik ve kolay kullanım hususunda yaşanan bu sorunları çözen kişi ise Joseph Swan isimli İngiliz kimyagerdir. Kendinden önce gelenlere göre ampulün ömrünü uzatmayı başaran Swan; kullandığı vakum pompalarının verimsiz olması nedeniyle pratik bir ampul üretmeyi başaramamıştır.

1874 yılında Kanadalı mucitler Henry Woodward ve Matthew Evans; tarihin ilk ticari ampullerini üretmeyi başarmışlar ve patente başvurmuşlar fakat seslerini duyuramamışlardır.

1879 yılında ampul üzerinde çalışmalar yürüten Thomas Edison ilk başlarda ampullerin içinde karbon filamentler daha sonra ise karbonize edilmiş bambu filamentler kullanarak ampullerdeki verim sorununu ortadan kaldırdı. Bu araştırmaları sırasında yaklaşık 6000 deneme yapan Thomas Edison 1879’un ilerleyen zamanlarında üretmiş olduğu bu ampulün patentini almayı başardı.

Thomas Edison’un pratik ve uzun ömürlü ampulleri ona büyük bir ün kazandırdı ve Edison Elektrik Aydınlatma adında kurmuş olduğu firma, dünyanın en zengin ve en başarılı firmaları arasında yerini almıştır.

1880 yılından itibaren büyük ticari başarılar kazanan Thomas Edison’ın ampulleri 1882 yılından itibaren New York sokaklarında kullanılmaya başlandı. Evlerde satılan ampullerin tanesinin 2,5 dolara satılması ile de evlerdeki gaz lambaları yerini Edison’un ampullerine bıraktı.

Peki, insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen ampul nerede icat edildi? Thomas Edison tarafından, kolay ve pratik bir ticari ürün olarak üretilen elektrik ampulü; Menlo Park’taki bir laboratuvarda icat edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin bir eyaleti olan New Jersey’de bulunan bu laboratuvar, 20 kadar işçinin çalıştığı ve bu işçilerin bizzat Thomas Edison tarafından eğitildiği bir yer olarak dikkat çekmektedir.