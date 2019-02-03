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Tokat’ın Zile ilçesinde karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybeden Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak’ın annesi Sultan Çakmak için ilçeye bağlı Narlıkışla Köyünde düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykal, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ile birlikte Tokat ve Zile ilçesi protokolü katıldı.
Avrupa ve Dünya arenasında attığı gollerle tanınan ve sevilen Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak’ı takıma arkadaşları da yalnız bırakmadı. Törene, Ampute Milli Takım Hocası Uğur Özcan İskender Özçalık, Serdar Çelik, Muhammet Yeğen ve Mert yıldız da katıldı. Sultan Çakmak, köy camiinde kılınan öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.
Öte yandan soba gazından zehirlenen 85 yaşındaki Baba Ömer Çakmak’ın Tokat Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan Osman Çakmak'tan Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen babası Ömer Çakmak'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi alıp, 'geçmiş olsun' dileğini iletti.
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