Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğuna uzandı.

Son şampiyon Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Türkiye, 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atak sonucu attığı golle 1-0 öne geçti. Ömer'le 10. dakikada farkı 2'ye çıkaran ay-yıldızlı ekip, 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı buldu. Rahmi Özcan'la 24. dakikada şık bir gol daha atan Türkiye, devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da golle başlayan milliler, Ömer Güleryüz'ün 26. dakikada "hat-trick" yapmasıyla farkı 5'e çıkardı: 5-0. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 yenerek adını zirveye yazdırdı.

İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

KUPAYI ALDILAR!

Avrupa şampiyonluğuna üst üste ikinci kez uzanan Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen şampiyonada finalde İspanya'yı 6-0 yenen milliler, kupasına kavuştu.

Kaptan Bülent Çetin'e kupayı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim etti.

Kupa sevincini saha ortasında yaşayan milliler, galibiyet pozu verdi.

ÖMER GÜLERYÜZ'E İKİ ÖDÜL

Milli takımın yıldızı Ömer Güleryüz, turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamladı.

Turnuvayı 11 golle tamamlayan Ömer, düzenlenen törende ödüllerini aldıktan sonra sevincini asker selamı vererek yaşadı.

OSMAN ÇAKMAK'TAN ÖNEMLİ BAŞARI

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa şampiyonluğu sevincini oyunculuktan sonra teknik direktör olarak da yaşayarak tarihe geçti.

2017'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takıma şampiyonluğu getiren golü atan Osman Çakmak, bu sevinci futbolcu olarak yaşamıştı.

Çakmak, 4 yıl sonra bu sefer teknik direktör olarak ay-yıldızlıları Avrupa şampiyonluğuna taşımayı başardı.