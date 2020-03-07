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Ankara - Sivas YHT kaç sefer yapacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın test sürüşlerine katıldığı Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda ticari seferler¬ çok yakında başlayacak. Peki, günde kaç sefer yapılacak? Bilet fiyatları ne olacak? Ankara-Kırıkkale Balışeyh arasında hangi hat kullanılacak? HABERTÜRK, merak edilen bu soruların yanıtlarını araştırdı. 400 kilometreyi aşan uzunluğa sahip olan ve yaz başında hizmete gireceği açıklanan Ankara-Sivas arasında sabah ve akşam karşılıklı 2 sefer yapılması planlanıyor. TCDD Taşımacılık’ın belirleyeceği saatte sabah, Ankara’dan ve Sivas’tan birer YHT hareket edecek. Akşam da karşılıklı iki tren sefer yapacak. TCDD yetkilileri, bilet fiyatları konusunda “Henüz bir çalışma yok” diyor ve açıklama için son dakikaya kadar bekleneceği mesajını veriyor. Ankara-Konya, 306 kilometre ve bilet fiyatı 37 TL 50 kuruş. Ankara-İstanbul YHT hattının uzunluğu 533 kilometre. Ankara-İstanbul (Asya yakası) bilet fiyatı, 85 TL 50 kuruş. Ankara-Kırıkkale Balışeyh arasında bir süre “konvansiyonel” özellikteki mevcut hat kullanılacak. Tren, bu hatta düşük bir hızla hareket edilecek.

yht
HABERTURK.COM

Ulaştırma Bakanı Turhan, hafta içinde Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu ve hattın 90'ıncı ve 104'üncü kilometreleri arasında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından yaz başında ticari seferlerin başlatılması bekleniyor. Böylece, Ankara merkezli YHT seferlerine, Eskişehir-İstanbul’ ve Konya’nın ardından doğu güzergahında Sivas eklenecek.

Hatla ilgili en çok merak edilen konuların başında bilet fiyatı ve sefer sayısı geliyor. Günde kaç sefer yapılacak ve bilet fiyatları ne olacak? TCDD kaynaklarına sorduk. İşte yanıtlar:

- SABAH VE AKŞAM SEFERLERİ: Kaynaklar, günlük karşılıklı sabah ve akşam birer sefer yapılmasının planlandığını söyledi. Buna göre belirlenecek saatte sabah, Ankara’dan ve Sivas’tan birer YHT hareket edecek. Akşam da karşılıklı iki tren sefer yapacak. Yolcu talebine göre sefer sayısı artabilir.

- BİLET FİYATI: Kaynaklar, “Bilet fiyatları ne olacak? Çalışma yapıyor musunuz?” sorularını “Henüz bir çalışma yok” sözleriyle yanıtlıyor. Hassas bir konu olduğu için son dakikaya kadar bekleneceği mesajını veriyor.

Bu hatta bilet fiyatı ne olabilir? Ankara-Sivas olası YHT bilet fiyatları için Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya YHT bilet fiyatlarına bakalım. Ankara-Konya, 306 kilometre ve bilet fiyatı 37 TL 50 kuruş. Bu hatta, seyahat süresi 1 saat 50 dakika düzeyinde bulunuyor.

Ankara-İstanbul YHT hattının uzunluğu 533 kilometre. Ankara-İstanbul (Asya yakası) seyahat süresi, 4 saat ile 4 saat 30 dakika arasında değişiyor. Bu hatta bilet fiyatı, 85 TL 50 kuruş. Ankara-İstanbul (Avrupa yakası) 96 TL.

YHT ile Ankara-Sivas seyahat süresi, 2 saat olacak. 400 kilometreyi aşan hatta bilet fiyatları bu veriler ve mesafeler dikkate alınarak belirlenecek. Açılışa özel de bazı uygulamaların da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

- KONVANSİYONEL HAT: Ankara-Kırıkkale Balışeyh arasında bir süre “konvansiyonel” özellikteki mevcut hat kullanılacak. Tren, bu hatta düşük hızla hareket edecek.

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