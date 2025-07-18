Doğum için hastaneye gittiğinizde yanınızda ne olduğunu hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden doğum çantasını zamanında ve doğru hazırlamak çok önemlidir. Hem kendiniz hem de bebeğiniz için eksiksiz bir liste ve ipuçları haberimizde!

DOĞUM ÇANTASI NE ZAMAN HAZIRLANMALI?

Doğum çantasını hazırlamak için en uygun dönem, hamileliğin 32. haftasıdır. Bu haftadan itibaren doğum her an gerçekleşebilir, bu yüzden çantanızın eksiksiz ve hazır olması önemlidir. Gebeliğin son haftalarında artan kilo ve azalan hareket kabiliyeti nedeniyle alışveriş yapmak zorlaşabilir. Bu yüzden hazırlıklara mümkün olduğunca erken başlamak rahatlık sağlar.

REKLAM

Gebeliğin üçüncü trimesteri, yani 28. haftadan itibaren doğum hazırlıklarına başlanması tavsiye edilir. Ancak çantanın tamamen hazır hâle gelmesi için 36. haftaya kadar beklenmemelidir. Erken doğum riski olan gebeliklerde ise bu tarih daha da erkene çekilmelidir.

Anne adayı kendini en rahat hissettiği dönemde hazırlıklara başlayabilir. Ancak doğum çantası, olası bir erken doğuma karşı önceden tamamlanmalı ve kolay ulaşılabilir bir yerde hazır bulundurulmalıdır.

BEBEK İÇİN GEREKLİ KIYAFET VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ - Yenidoğan zıbın, tulum ve çıtçıtlı body - Şapka, eldiven ve çorap - Mevsime uygun bir battaniye - Önlük, yelek, hırka - Bebek havlusu ve çarşaf - Emzik ve biberon (kullanılıyorsa) - Pişik kremi BEBEK İÇİN GEREKLİ HİJYEN VE BAKIM ÜRÜNLERİ - Yenidoğan bebek bezi - Islak mendil - Bebek yağı ya da losyonu REKLAM BEBEK İÇİN GÜVENLİK VE BİLGİLENDİRME ÜRÜNLERİ - Araba koltuğu (taşıma için uygun olan) - Çocuk doktorunun iletişim bilgileri ANNE İÇİN DOĞUM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER - Doğum planı, hastane dosyası, sigorta kartı - 1-2 adet emzirme sütyeni veya emzirme atleti - 2-3 adet iç çamaşırı (tek kullanımlık olanlar tercih edilebilir) - 2 çift önden açılabilen gecelik ya da pijama - 1 adet sabahlık veya şal - 3-4 çift göğüs pedi - Silinmesi gerekmeyen meme ucu kremi - Ağır emici sıhhi pedler (genellikle hastane sağlar) - Kalın, kaymayan çoraplar - Rahat ve hafif terlik (parmak arası olmaması tavsiye edilir)

- Emzirme örtüsü - Yüz ve banyo havlusu (kendi havlunuzu kullanmak isteyebilirsiniz) - Telefon ve şarj aleti (uzun kablolu olması işinizi kolaylaştırır) REKLAM - Hastaneden çıkarken giymek için rahat kıyafetler - Temel bakım ürünleri: diş fırçası, macun, dudak ve yüz nemlendiricisi, el/vücut losyonu, masaj yağı, hafif makyaj malzemeleri, doğal deodorant/parfüm REFAKATÇİ İÇİN GEREKLİ EŞYALAR - Yedek kıyafet - Kişisel havlu ve çarşaf - Yastık - Temel hijyen ürünleri DOĞUM ÇANTASI HAZIRLAMA TÜYOLARI 1. ÇANTAYI BİRLİKTE HAZIRLAYIN Doğumdan sonra çantadan bir şey almak sizin için zor olabilir. Bu nedenle çantayı eşiniz veya refakatçinizle birlikte hazırlayın. Nerede ne olduğunu önceden bilmek, ihtiyaç duyulduğunda işinizi kolaylaştıracaktır. 2. MODÜLER ÇANTA SİSTEMİ KULLANIN Tüm eşyaları tek bir yerde toplamak yerine, anne, bebek ve refakatçi için ayrı çantalar hazırlayabilir ya da büyük bir çantayı bölmelere ayırabilirsiniz. Böylece aradığınız eşyayı daha kolay bulursunuz. REKLAM 3. MİNİK EŞYALARA ÖZEL DİKKAT GÖSTERİN Bebek çorapları, eldiven gibi küçük eşyalar diğer eşyaların arasına karışabilir. Bu tür ürünleri şeffaf, kilitli poşetlerde saklamak hem hijyen hem düzen açısından faydalıdır.