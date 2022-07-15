Hamilelik belirtileri nelerdir? 0:00 / 0:00

Bebek sahibi olmak isteyen ancak planlamaya başlamayan kadınlar, hamileliğin nasıl anlaşılacağı noktasında da sık sık araştırma yapar. Hamileliğin her döneminde farklı belirtiler kendini gösterir. Bu yüzden hamileliğin ilk 4 haftasındaki belirtiler, bebek sahibi olmayı planlayan kadınlar için büyük önem arz eder. Ancak bazı durumlarda belirtiler yanıltıcı olabileceği için kan testi yapılması hamileliğin belirtilerinin kesinleşmesi için gereklidir. İşte çocuk sahibi olmak isteyenler için hamileliğin belirtileri ve daha fazlası hakkında her şey yazımızda sizlerle.

Hamilelik Belirtileri

Hamile kalmak isteyen ya da çocuk sahibi olmayı planlanan kadınlar hamilelik belirtileri nelerdir? sorusunun cevabını sıklıkla araştırmakta ve bilgi sahibi olmak istemektedir. İşte hamileliğin belirtileri:

Hamileliğin ilk belirtisi adet gecikmesidir. Adet döngüsünde meydana gelen değişimler, düzeni ve korunmasız cinsel hayatı olan kadınlar için hamilelik belirtisidir. Sperm tarafından döllenen yumurtanın anne rahmine tutunması ile birlikte regl dönemi durur. Anca regl döneminin durması hamilelik için kesin bir belirti değildir. Bazı kadınlarda beslenmeye, çevresel etkilere, sinir ve strese göre adet döngüsünde gecikme meydana gelebilir.

Hamile olan kadınların göğüslerinde hassasiyet meydana gelir. Çoğu kadında hamileliğin başlangıcı ile birlikte göğüslerde büyüme meydana gelir. Bunun nedeni hamilelik ile birlikte kadınlardaki progesteron ve östrojen hormonlarındaki yaşanan değişimlerdir. Bu iki hormonun yükselmesi ile birlikte meme ucunda belirginleşme, meme halkasının koyulaşması ve memede ağrıların meydana gelmesi sıklıkla görülen belirtiler arasında yer alır.

Hamilelik ile birlikte mide bulantısı şikayetlerinde artışlar meydana gelir. Hamilelik ile birlikte anne adayında kusma isteği, yemeklere karşı hassasiyet de sıkça görülen belirtiler arasındadır.

Hamileliğin en önemli 3 belirtisinden biri de baş dönmesidir. Rahimin hamilelik sürecinde hızlı büyüme göstermesi kadınların dolaşım sisteminin rahime daha hızlı ve fazla kan taşımasına yol açar. Bu da diğer organlara daha az kan taşındığının göstergesidir. Bu yüzden baş dönmesi ile birlikte halsizlik ve yorgunluk da görülebilir.

Hamilelikte yer alan belirtilerden biri de kadınların sık idrara çıkma isteğidir. İdrara sık sık çıkma durumu genel olarak hamileliğin ilk 3 ayında kendini gösterir. Bunun nedeni rahmin büyüyerek mesaneye baskı yapması ve meydana gelen hormonal değişimlerdir.

Progesteron hormonunun hızla yükseldiği hamilelik döneminde farklı hormonların da yükselmesi sindirim sistemini olumsuz etkiler. Vücutta meydana gelen bu değişimler ile birlikte bağırsaklar daha yavaş çalışmaya başlar. Bu da karın bölgesinde kişinin hazımsızlık hissetmesine yol açar.

Yorgunluk ve halsizlik hamileliğin ilk 3 ayında görülen belirtiler arasında yer alır. Hormonal değişimler vücudun dengesini bozduğu için kişi bu dönemde uykulu ve halsiz hissedebilir.

Hamilelik ile birlikte kan hacminde değişiklikler meydana gelir. Bu değişimler de cilt renginde değişimlere ve cilt sorunlarına yol açar. Kızarıklık ve kaşıntı ise en çok görülen cilt sorunlarından biridir.

Aşerme de hamileliğin belirtileri arasındadır. Bu dönemde bazı besinlere karşı aşırı tüketme isteğinin meydana gelmesi oldukça normaldir.

Beta HCG hormonu başta olmak üzere meydana gelen hormonal değişimler vücut sıcaklığında artış olmasına yol açabilir.

Hormonal değişimler hamilelik döneminde ani ruh değişimlerine de yol açar.

Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Hamile kalmak isteyen ya da hamile olduğundan şüphe duyan kişilerin merak ettiği konulardan biri de hamileliğin belirtilerinin ne zaman kendini göstereceğidir. Hamileliğin en önemli belirtisi olan adet döngüsündeki gecikme hamileliğin ilk 4 haftasında devam edeceği için kişiler ilk aydan önce bunu fark edemeyebilir. Adet döngüsü dışındaki belirtiler ise hamileliğin 2 ayının sonunda ortaya çıkmaya başlar. Hamileliğin dördüncü ya da altıncı haftasında memede meydana gelen şişkinlik de hamilelik belirtileri arasında yer alır.

Gebelik Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Kadınlar gebe olup olmadıklarını anlamak için vücutta meydana gelen değişimleri takip eder. Eğer kişi bebek sahibi olmayı planlıyorsa aylık adet döngüsünü takip ederek hamile olup olmadığından emin olabilir. Ancak planlı bir hamilelik yoksa ve adet döngüsünde gecikme meydana gelirse kadınlar hamile olup olmadığından şüphelenir. Bu noktada da bazı belirtiler hamilelik için fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. Bunlar arasında mide bulantısı, baş dönmesi, aşerme, yorgunluk ve uykusuzluk hali, cilt renginde değişiklik, sık idrara çıkma ihtiyacı, göğüslerde büyüme yer alır.

Gebelik Belirtisi Kaç Günde Belli Olur?

Gebelik belirtilerinin ne olduğu kadar ne zaman ortaya çıktığı da merak konusudur. Spermlerin rahimde döllenmesinin ardından hamileliğin belirtileri 10 güne kadar kendini gösterebilir. Ancak ilk 4 hafta boyunca kadınlarda regl dönemi devam eder. Bunun nedeni rahimde biriken son kanın vğcut tarafından dışarı atılmasıdır. Döllenme ile birlikte yumurta rahimi kapar ve regl kanaması son bulur. Meydana gelen adet gecikmesi de hamilelik belirtilerin başında yer alır. Bu kapsamda gebelik belirtisi 30 günden sonra vücutta kendini göstermeye başlar.

Hamilelik Belirtileri Adete Kaç Gün Kala Başlar?

Hamilelik belirtileri arasında ilk sırada adet gecikmesi yer alır. Bu yüzden kadınlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de adete kaç gün kala hamilelik belirtilerinin başladığıdır. Gebelik meydana geldiğinde rahimde büyüme gerçekleşir ve kanama kanalları kapanır. Bu kanallar kapandığı için regl dönemi son bulur. Bu da adete 5 ila 10 gün kala hamileliğin başladığına işaret eder. Gebeliğin başlaması ve adet döngüsünün son bulmasına rağmen kadınlarda adet kanaması az da olsa devam edebilir. Ancak bu kanamalar daha açık renkli kanamalardır. Bu da gebeliğin oluştuğu ve rahimde kalan son regl kanının dışarı aktığını gösterir.

Bir Kadın Hamile Olduğunu Ne Zaman Anlar?

Yumurta ve sperm buluşarak döllenme meydana gelir. Bu döllenme hamileliğin başlangıcıdır. Hamilelik ile birlikte vücutta meydana gelen hormonal değişimler kan testinde kolaylıkla tespit edilebilir. Hamile kalmayı planlayan kadınlar kan testi ile hamileliklerini kesin bir şekilde öğrenebilirler. Bunun nedeni kan testinde Beta HCG hormonunun yüksek çıkmasıdır. Beta HCG hormonu hamilelik ile birlikte yükselen bir hormondur. Ancak kadınlar kan testi yaptırmadan da hamilelik belirtileri ile hamile olup olmadığından şüphelenebilir. Bu yüzden kadınlar aşağıda yer alan belirtiler ile karşılaştıklarında kan testi yaptırarak hamile olup olmadıklarını kesin bir şekilde öğrenebilir.