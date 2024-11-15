Anne sütü, bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en ideal besin kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve birçok sağlık kuruluşu, bebeklerin ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenmesini ve ardından ek gıdalarla birlikte emzirmenin iki yaşına kadar devam etmesini önermektedir.

EMZİRME VE ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1. ''ANNE SÜTÜ İLK ALTI AYDAN SONRA FAYDASIZDIR''

Birçok kişi, anne sütünün sadece ilk altı ay boyunca faydalı olduğunu ve bu süreden sonra bebeğe herhangi bir yarar sağlamadığını düşünür. Bu tamamen yanlış bir bilgidir. Anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişme sürecinde her yaşta faydalıdır. İlk altı ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenme önerilse de, ek gıdalara geçildikten sonra da emzirmenin devam etmesi büyük önem taşır. Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ayrıca, anne sütü bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini destekler.

REKLAM 2. ''EMZİRMEK İSTEMİYORUM ÇÜNKÜ GÖĞÜSLERİM SARKACAK'' Emzirmenin göğüsleriniz üzerinde bir etkisi olmaz; aslında hasar genellikle hamilelik sırasında oluşur. Houston'daki Teksas Sağlık Bilimleri Merkezi'nde kurul onaylı emzirme danışmanı ve kadın doğum uzmanı profesörü olan Dr. Pamela Berens, Fit Pregnancy'e "Göğüsler, emzirseniz de emzirmeseniz de, hamilelik sırasında genellikle iki katına çıkar," dedi . "Herhangi bir artış, göğüsleri destekleyen bağlara ekstra stres bindirir ve daha fazla stres, ekstra sarkma anlamına gelir."

Anne sütü nasıl saklanır? Otizm riskine karşı bebeklere anne sütü uyarısı! 3. ''HASTA OLDUĞUMDA EMZİRMEMELİYİM'' Hastalığın türüne bağlı olarak, anneler genellikle hasta olduklarında emzirmeye devam edebilirler. Doğru tedaviyi aldığınızdan ve iyi dinlenip, yiyip içtiğinizden emin olmanız gerekir. Birçok durumda, vücudunuzun hastalığınızı veya rahatsızlığınızı tedavi etmek için ürettiği antikorlar bebeğinize geçerek kendi savunmalarını oluşturur. REKLAM 4. ''EMZİRME SADECE BEBEĞE FAYDA SAĞLAR'' Emzirme, sadece bebeğe değil, anneye de birçok fayda sağlar. Emzirme, annenin doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırır ve rahmin daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, emzirme sırasında salgılanan hormonlar, annenin ruh halini iyileştirir ve doğum sonrası depresyon riskini azaltır. Emzirme aynı zamanda annenin meme kanseri, yumurtalık kanseri ve osteoporoz riskini azaltır. Bu nedenle, emzirme hem anne hem de bebek için faydalıdır.

5. ''EMZİRME SIRASINDA AĞRI NORMALDİR'' Emzirme sırasında hafif rahatsızlık hissi normal olabilir, ancak sürekli ağrı ve acı hissi normal değildir. Emzirme sırasında ağrı, genellikle bebeğin yanlış pozisyonda emmesi veya annenin meme başında çatlaklar oluşması nedeniyle ortaya çıkar. Bu durumda, bir emzirme danışmanından yardım almak ve doğru emzirme tekniklerini öğrenmek önemlidir. Doğru pozisyonda emzirme, hem annenin rahat etmesini sağlar hem de bebeğin daha verimli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur.

6. ''İLK SÜTÜ (KOLOSTRUM) BEBEĞE VERMEMELİYİM'' Kolostrum bebek için çok önemli besinler içerir (örneğin zengin antikorlar). Bebeğin bağışıklık sistemi için bu oldukça önemlidir, enfeksiyonlara karşı korur ve ilk dışkının atılmasına yardımcı olur. Doğumdan sonraki ilk günlerde olan kolostrum bebeğin bu zamanda tam olarak ihtiyacı olan şeydir. REKLAM 7. ''EMZİRİRSEM HIZLI KİLO VERİRİM'' Hamilelikten kalan fazla kiloları vermek sağlık açısından önemlidir. Fakat emziren annelerin süt için fazladan enerji ve beslenmeye ihtiyaçları olduğundan dikkatli olmalıdır. Yetersiz beslenme anne sütü üretimini olumsuz etkileyebilir. Vücudun emzirmek için ihtiyaç duyduğu ekstra enerjinin bir kısmı gebelik sırasında depolanan yağdan gelir, bu da kilo vermeye sadece yardımcı olabilir fakat hızlı kilo vermeyi sağlamaz.

8. ''EMZİRİRKEN İSTEDİĞİMİ YİYEBİLİRİM'' Diyetisyen ve ADSA sözcüsü Zelda Ackerman bu şekilde düşünmeye karşı uyarıyor. "İstediğinizi yiyemezsiniz ve emzirmenin fazla kilolarınızı vermenizi sağlayacağını düşünemezsiniz." Enerji yoğun abur cuburları, tatlıları ve tatlıları sınırlandırarak dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmalısınız. Diyetisyen ve ADSA sözcüsü Cath Day, emzirmenin hamilelik kilolarını vermesine yardımcı olduğunu söylese de Ackerman'la aynı fikirde.

“Birçok kişi emzirmenin sihirli bir şekilde yağları eriteceğini varsayıyor ancak yine de sağlıklı beslenme tercihleri ​​yapmanız gerekiyor; hem kendiniz hem de bebeğiniz için. Elbette, jinekoloğunuz veya doktorunuz onay verdiğinde egzersiz yapmaya da başlamalısınız.” REKLAM 9. ''HASTA OLDUĞUMDA EMZİREMEM'' Hastalığın türüne bağlı olarak, anneler genellikle hasta olduklarında emzirmeye devam edebilirler. Doğru tedaviyi aldığınızdan ve iyi dinlenip, yiyip içtiğinizden emin olmanız gerekir. Birçok durumda, vücudunuzun hastalığınızı veya rahatsızlığınızı tedavi etmek için ürettiği antikorlar bebeğinize geçerek kendi savunmalarını oluşturur.

10. ''SÜTÜM YETERLİ DEĞİL, BEBEĞİM DOYMUYOR'' Birçok anne, sütlerinin yeterli olmadığını düşünerek ek gıdaya erken başlayabilir. Ancak, çoğu durumda anne sütü bebeğin ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Bebeklerin sık sık emmek istemesi, annenin süt üretimini artırmak için doğal bir süreçtir. Anne sütü, bebeğin ihtiyaçlarına göre üretilir ve bebek ne kadar sık emerse, süt üretimi o kadar artar. Süt miktarını artırmak için düzenli emzirme ve sağlıklı beslenme önemlidir. Ayrıca, bebeğin kilo alımı ve gelişimi doktor tarafından takip edilmelidir.