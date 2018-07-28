Nisan ayında marketlerde kilosunun 100 lirayı bulması ile Habertürk'ün gündeme taşıdığı antep fıstığı, yeni mahsülün çıkmasıyla ucuzlamaya başladı. Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının beklendiği fıstıkta, tüketicinin de meraklı bekleyişi sürüyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, fıstığın başkenti Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu fıstığın kilosu 30-33 TL aralığında işlem görüyor. Bu rakam temmuz ayın başında ise 40 lira bandında seyrediyordu.

Aynı şekilde baklava üretiminde kullanılan boz iç fıstığın fiyatı da geriledi. Dün Gaziantep Ticaret Borsası'nda 95-110 lira aralığında işlem gören boz iç fıstık, bundan 10 gün öncesine kadar 170 liradan işlem görüyordu. Fıstığın fiyatının gerilemesinin en büyük sebebi, rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek olması. Sektör temsilcileri, bu yıl rekoltenin 2017'e göre yaklaşık dört kat daha fazla olmasını bekliyor. Piyasadaki fıstık sayısı çoğalınca da, fiyatlar kendiliğinden düşmüş oluyor.

Fıstık fiyatlarındaki gerilemenin süreceğini kaydeden Gaziantep Ticaret Odası Antep Fıstığı ve Kuruyemiş Meslek Komitesi Üyesi Müslüm Yıldırım, bu yıl rekolte beklentisinin 210 bin ton civarında olduğunu belirtti. Yıldırım, "Geçen yıl ki rekolte yaşanan kuraklığın da etkisiyle 50-60 bin ton civarında kalmıştı. Bunun sonucunda da, geçtiğimiz aylarda piyasada fıstık kalmadığı için fiyatlar çok yükselmişti. Yüksek rekolte sayesinde, vatandaş bu yıl fıstığı değerinde yiyebilecek" dedi.

MARKETTE 120 LİRAYI BULUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, antep fıstığının kilo fiyatı nisanda 73, mayısta 75 ve haziranda 80 lirayı aştı. Aynı dönemde, baklavanın da 1 kilosunun fiyatı TÜİK'e yaklaşık 38, 39 ve 40 lira olarak yansıdı. Bu dönemde fiyatların 3 ay içinde yükselmesi Ramazan Bayramı öncesinde baklavacıların boykotuna neden oldu.

Her ne kadar boykotun ardından fıstığın kilosunda 50 TL'ye varan azalmalar görülse de, hali hazırda market raflarında kilosu 70 liranın altında antep fıstığı bulmak pek mümkün değil. Öyle ki, bazı markalarda 90 gramlık paketler halinde satılan antep fıstığı 12 liradan alıcı buluyor. Bu da tüketicinin antep fıstığının kilosuna halen 120 liranın üstünde para verdiğini gösteriyor.

'HASAT EYLÜL'E KADAR SÜRER'

Antep fıstığının kullanım amacına göre farklı dönemlerde hasat edildiğini söyleyen Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, bugünlerde ağırlıklı olarak baklava üretiminde kullanılan boz fıstığın hasat edilmeye başlandığını vurguladı. Antep fıstığı hasadının eylül ortasına kadar devam edeceğini aktaran Nevzat Aslan, "Fıstığın yoğun olduğu Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Siirt illerimizde ekiplerimiz tabakalı örnekleme metoduyla çalışma yürütüyor. Bunları değerlendirip net rekolteyi belirleyeceğiz. Geçen sene Antep fıstığının yok yılıydı, bu sene ise var yılı. Sene içerisindeki yapıları da göz önünde bulundurduğumuzda oldukça yüksek bir rekolte olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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