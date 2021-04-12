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Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPad modeli internete sızdırıldı!

Apple'ın bu yıl tanıtacağı beklenen yeni gözdesi iPad modellerine ait görüntüler internete sızdı. İddialara göre yeni iPad Eylül ayında görücüye çıkacak.

Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPad modeli internete sızdırıldı!

Apple'ın yeni iPad modelleri internete sızdı. Sonny Dickson tarafından yayınlanan karelerle Apple'ın bu yıl üç yeni iPad modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre, Apple bu yıl 2 farklı ebatta iPad Pro modeli ve iPad Mini tanıtacak.

iPad Pro kanadında opsiyonlar 12.9 ve 11 inç olurken iPad Mini'nin boyutlarında değişikliğe gidilecek. Daha önce 7.9 inçlik ekran ile karşımıza çıkan iPad Mini yeni versiyonunda 8.4 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Söz konusu kareler sayesinde cihazların özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Buna göre, iPad Pro'ların kamera modülünde bir incelme olduğu dikkatlerden kaçmadı. Apple'ın ayrıca Smart Connector'a bu modellerde yer vermeyeceği sızan görseller ile ortaya çıktı. Şirketten henüz resmi bir açıklama bulunmazken yeni cihazların bu yılın eylül ayında görücüye çıkarılması bekleniyor.

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