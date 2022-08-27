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Arabayı (Otomobil) kim icat etti? Araba kim buldu, ne zaman ve nasıl bulundu?

İnsanlık tarihinin en büyük icatlarından biri olarak dikkat çeken arabanın icadı; buharlı makinelerin ortaya çıkışıyla mümkün olmuştur. Buharlı makinelerin ve içten yanmalı motorların kullanılmasıyla ortaya çıkan arabayı kim buldu? Otomobil kaç yılında bulundu? Ekonomik, sosyal ve kültürel alanın gelişmesini sağlayan, sanayi devrimi sonrası pratik yaşama duyulan ihtiyaca cevap veren araba ilk kez nerede icat edildi? Arabanın icadı ile alakalı tüm bilgileri sizler için hazırladık.

Arabayı (Otomobil) Kim İcat Etti? Araba Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
Arabayı (Otomobil) Kim İcat Etti?
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İcadından itibaren hızla yayılan ve bugün yılda yaklaşık 75 milyon adet üretilen otomobil ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Arabayı Kim İcat Etti?

Diğer büyük buluşların aksine arabayı kim icat etti sorusuna tek bir cevap vermek pek mümkün değildir. Arabaların, ilk çağlarda kullanılan savaş arabalarından bugünkü gelişmiş duruma ulaşabilmesi farklı isimler tarafından gerçekleştirilen aşamalarla mümkün olmuştur. Şimdi gelin, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan arabaların bu gelişim sürecini birlikte inceleyelim.

Araba Nasıl İcat Edildi?

Günümüz araba konseptinin kâğıda döküldüğü ilk örneklere, ünlü mucit Leonardo Da Vinci’nin çizimlerinde rastlanmaktadır. Kendi kendine yol kat edebilen araçlar ile alakalı olan bu çizimler 1495 yılına aittir.

Arabanın icadı hususunda başlangıç olarak Fransız Nicholas Cugnot’un çalışmaları kabul edilebilir. Bir makine yardımıyla kendi kendine çalışan ilk kara taşıtını tasarlayan Cugnot; bu araç ile saatte 4,5 km yol almayı başarmıştır. Üç tekerlekli ve önünde bulunan büyük bir buhar kazanından güç alan bu buhar makineli araba, askeri bir traktör görünümüne sahiptir.

1789 yılında ise Amerikalı bir mucit olan Oliver Evans, kendi kendine hareket eden ilk kara taşıtı için patentini almıştır. Ağırlığı yaklaşık olarak 20 ton olan ve dört tekerlekten meydana gelen bu araç pedalları tekerleklere sahipti.

1867 yılına gelindiğinde Nicolaus Otto ve Eugen Langen tarafından benzinle çalışan ilk motor icat edilmiştir. İcat edilen bu 4 zamanlı motor yaklaşık 3 beygirlik bir güç üretmekteydi. Nicolaus Otto’nun fabrikasında icat edilen bu motor üzerinde çalışmalar yapan Gottlieb Daimler, daha sonra fabrikadan ayrılarak tüm zamanını bu motor üzerine yoğunlaştırmış ve 1885 yılında tek silindirli ilk modern motoru tasarlamayı başarmıştır.

Daimler ile aynı yıllarda Alman makine mühendisi Karl Benz de kendi fabrikasında araba üzerine çalışmalar gerçekleştirmekteydi ve en nihayetinde 1885 yılında, içten yanmalı bir motorla çalışan ilk pratik otomobili üretmeyi başardı. 1886 yılında patenti alınan ve üç tekerlekten oluşan bu araba için 1887 yılında Almanya’da seri üretime geçilmiştir. Benz markalı ilk dört tekerlekli otomobiller ise 1893 yılında üretilmiştir.

Avrupa’da başka marka araçların da yapılmasıyla, insanlar hızla otomobil sahibi olmaya ve kullanmaya başlamışlardır. 1900’lerin başından itibaren üretilen bu benzinli arabalar pazarda baskın hale geldi ve hızla yayılmaya başladı.

Amerikalı bir sanayici olan Henry Ford, fabrikasında bant tekniğini uygulayarak otomobil piyasasında önemli bir gelişmeye sebep olmuştur. Geliştirmiş olduğu bu teknikle daha seri ve daha hesaplı bir üretim gerçekleşmiş, bir araba 93 dakikada toplanabilir bir duruma gelmiştir. Zamandan sağlanan bu tasarruf ile otomobil fiyatlarında düşüş yaşanmış ve insanlar eskiye nazaran daha kolay bir şekilde araç sahibi olabilmişlerdir.

1950’li yıllara kadar çoğu araba birbirine benzerken, 1950’li yıllardan itibaren kaportanın şaseden ayrılmasıyla birlikte farklı modellerdeki otomobillerin de üretilmesi mümkün olmuştur. Bu tarihten itibaren sağlamlık ve rahatlık üzerine yapılan geliştirmelerle birlikte otomobiller daha güvenilir araçlar olarak ön plana çıkmışlardır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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