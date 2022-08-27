Arabayı (Otomobil) Kim İcat Etti?

İcadından itibaren hızla yayılan ve bugün yılda yaklaşık 75 milyon adet üretilen otomobil ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Arabayı Kim İcat Etti?

Diğer büyük buluşların aksine arabayı kim icat etti sorusuna tek bir cevap vermek pek mümkün değildir. Arabaların, ilk çağlarda kullanılan savaş arabalarından bugünkü gelişmiş duruma ulaşabilmesi farklı isimler tarafından gerçekleştirilen aşamalarla mümkün olmuştur. Şimdi gelin, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan arabaların bu gelişim sürecini birlikte inceleyelim.

Araba Nasıl İcat Edildi?

Günümüz araba konseptinin kâğıda döküldüğü ilk örneklere, ünlü mucit Leonardo Da Vinci’nin çizimlerinde rastlanmaktadır. Kendi kendine yol kat edebilen araçlar ile alakalı olan bu çizimler 1495 yılına aittir.

Arabanın icadı hususunda başlangıç olarak Fransız Nicholas Cugnot’un çalışmaları kabul edilebilir. Bir makine yardımıyla kendi kendine çalışan ilk kara taşıtını tasarlayan Cugnot; bu araç ile saatte 4,5 km yol almayı başarmıştır. Üç tekerlekli ve önünde bulunan büyük bir buhar kazanından güç alan bu buhar makineli araba, askeri bir traktör görünümüne sahiptir.

1789 yılında ise Amerikalı bir mucit olan Oliver Evans, kendi kendine hareket eden ilk kara taşıtı için patentini almıştır. Ağırlığı yaklaşık olarak 20 ton olan ve dört tekerlekten meydana gelen bu araç pedalları tekerleklere sahipti.