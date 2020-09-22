HABERTURK.COM

150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, üretimde karbon nötr şirket olma hedefine ulaşıyor. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak daha az kaynak kullanan iklim dostu ürünler geliştiren şirketin, yüksek enerji verimli buzdolaplarının pazara sunulmasıyla geliştirdiği projeden elde ettiği karbon kredisi ile global üretimde 2019-2020 yıllarında karbon nötr hale geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 2013-2018 yılları arasında 305 bin 407 ton CO2 emisyon azaltım hakkı elde ettik. Yüksek enerji verimli buzdolaplarını Türkiye pazarına sunarak elde ettiğimiz bu karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimiz karbon nötr hale gelecek. Sürdürülebilirliği hem insanlığın geleceği için bir zorunluluk hem de kârlı bir iş modeli olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de gezegenimizin geleceği için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

Arçelik’in 2013 yılında GAIA Karbon Finans’ın danışmanlığı ile başlattığı bu proje kapsamında sağladığı 305 bin 407 tonluk karbon kredisi, Doğrulanmış Karbon Standardı'na (Verified Carbon Standard) uygun olarak belgelendirme kuruluşu RINA tarafından doğrulandığı belirtildi.

Bu karbon kredisinin Arçelik’in küresel üretimdeki doğrudan ve dolaylı (Kapsam 1 ve Kapsam 2) sera gazı salımlarını dengeleyeceği kaydedildi.

Arçelik’in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon nötr olmayı sürdürebilmek için planladığı ve bu yıl yayımladığı 12'inci Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan yatırımlar ise şöyle;

- 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde 15 MW’lik yenilenebilir enerji sistemi kuracak.

- 2019 yılında Türkiye ve Romanya operasyonları için yüzde 100 yeşil elektrik satın alan şirket, 2030’a kadar küresel çapta tüm üretim tesisleri için yüzde 100 yeşil elektrik satın alacak.

- Üretim sürecinde enerji verimliliği projelerine yatırım yapacak. 2030’a kadar Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında 2015 yılına göre üretimde ürün başına enerji tüketimini yüzde 45 azaltacak.