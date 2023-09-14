Argon nedir, nerelerde kullanılır? Argon kullanım alanları, özellikleri ve simgesi Argon; etkisiz soy gazlardan biri olarak bilinmesine karşılık bilim dünyası için oldukça yararlı bir gazdır. Özellikle aydınlanma ve ısı yalıtımında tercih edilir. Dünya atmosferinde ise sadece %1 dolaylarında bulunur. Argon nedir, nerelerde kullanılır? Argon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Su buharından iki kat, karbondioksitten 23 kat ve neondan 500 kat daha fazla bulunan argon, 232 yıl önce keşfedilmiştir. Modern dünyada tıp alanında yararlı bir gaz olarak karşımıza çıkan element, yılda 750 bin ton civarında üretilmektedir. Argon nedir? Nerelerde kullanılır? Argon simgesi ve sembolü nedir? Argon periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Argon Nedir?

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olarak karşımıza çıkan argon elementini ilk olarak ortaya atan isim Henry Cavendish’tir. Cavendish’in ortaya attığı bu iddia tam 109 yıl sonra doğrulanmıştır. İngiliz kimyagerler William Ramsay ve Lord Rayleigh, 1894 yulında atmosferin argon içerdiğini doğrulamışlardır. İsim kökeninin anlamı Yunanca "etkin olmayan" kelimesinden gelmektedir. Bunun sebebi diğer maddelere karşı tamamen etkisiz olmasından dolayıdır. Atmosferde en çok bulunan üçüncü gaz olan argon elementinin bilinen herhangi bir biyolojik rolü bulunmamaktadır.

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Argon Nerelerde Kullanılır?

Birçoğumuzun ilk kez duyduğu bu elementin kullanım alanları da en az elementin kendisi kadar merak edilmektedir. Argon elementi özellikle sağlık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Argon lazerler retina dekolmanı tedavisinde ve şeker hastalarında retina fototerapisinde; aynı zamanda ameliyatlarda arterleri kaynaklamak ve tümörleri yok etmek için de kullanılırlar. Bunun dışında aydınlatma için neon tüplerin içinde kullanılmaktadır. Elektrik argondan geçtiğinde mor-mavi bir parıltı üretir.

Yiyecek ve içecek endüstrisi diğer kullanım alanlarından biridir. İçeceklerdeki havayı uzaklaştırmak için şarap fıçılarına argon elementi eklenmektedir. Şarabı ekşimeye ve oksidasyona karşı korur. Kaynak ve döküm endüstrilerinde, özellikle özel alaşımların yapımında ve titanyum üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çift camlı pencereler, bölmeler arasındaki boşluğu doldurmak için Birleşik Krallık’ ta yaygın olarak argon kullanır.

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Argon Simgesi

Argon simgesi “Ar” harfleriyle gösterilmektedir. Bolluk olarak kimyasal elementler arasında 12. sırada yer almaktadır. Suda oksijenle aynı çözünürlüğe sahip olan element, azottan ise 2,5 kat daha fazla çözünmektedir.

Argon Sembolü

Argon sembolü “Ar” olarak ifade edilmektedir. Yüksek kararlığa sahip olan element toksik özellikler taşımamaktadır. Atmosferde bulunan argonun neredeyse tamamı radyojenik argon-40'tır. Kaynak yapılan bölgenin oksitlenmesinin önüne geçmek için kaynak tabancalarında kullanılmaktadır.

Argon Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 3. periyodunun 18. grubunda yer alan bu elementin atom numarası 18’dir. Floresan ve enerji tasarruflu lambalarda argon gazı kullanılmaktadır. Bazı araba lastiklerinde ve çift katmanlı camları olan yalıtımlı pencere katmanlarının arasında da argon bulunmaktadır.

Argon Kullanım Alanları

Sağlık endüstrisi

Aydınlatma

Yiyecek ve içecek sanayi

Üretim endüstrisi

Belge Koruma

Ev armatürleri

Dalış ekipmanları

Soğutma ve yangın söndürme

Argon Özellikleri

Çoğu koşulda kimyasal olarak inerttir.

Nitrojen yeterince inert olmadığında argon en ucuz alternatiftir.

Düşük ısı iletkenliğine sahiptir.

Argon, havada doğal olarak oluştuğu için ucuzdur.

İçeriğin raf ömrünü uzatmak, ambalajdaki oksijen ve nem içeren havayı çıkarmak için kullanılır.

Amerikan anayasası gibi önemli belgeler, bozulmalarını önlemek amacıyla argon dolu kutularda saklanmaktadır.

Teknik tüplü dalışta kuru elbiseyi şişirmek için de kullanılır çünkü düşük ısı iletkenliğine sahiptir.

Toksik olmamasına karşılık havadan %38 daha yoğundur; bu sebeple kapalı ortamlarda tehlikeli boğucu bir madde olarak kabul edilmektedir.

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